У Сімферополі та Джанкої пролунали потужні вибухи: перекрито Кримський міст

У Джанкої розташований аеродром окупантів і базується одна з бригад РФ

Над Сімферополем та Джанкоєм працюють системи ППО

У ніч проти 3 квітня у тимчасово окупованих Сімферополі та Джанкої прогриміли потужні вибухи. Про це повідомляє Telegram-канал Shot.

Паблік повідомляє, що над Сімферополем та Джанкоєм працюють системи ППО. Відомо, що у Джанкої розташований російський аеродром і базується одна з бригад окупантів.

«За словами підписників Shot, перші вибухи пролунали приблизно о 1:25 ночі, всього було чути понад десять потужних хлопків», – йдеться у повідомленні.

У Криму було перекрито Кримський міс. О 02:09 з'явилася інформація про відновлення дорожнього руху.

Нагадаємо, що 21 квітня окупанти нібито відбили ракетну атаку на корабель у тимчасово окупованому Севастополі в Криму. Про це заявив так званий губернатор Севастополя Михайло Развожаєв. За його даними, на одному з кораблів на північній стороні міста росіяни нібито «відбили атаку протикорабельної ракети».