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У Курську прогриміли вибухи та виникла пожежа (відео)

Наталія Порощук
glavcom.ua
У Курську прогриміли вибухи та виникла пожежа (відео)
фото: скріншот з відео

Роман Старовойт повідомляє про нібито збиття трьох українських безпілотників

Ввечері, 4 квітня, безпілотники атакували російське місто Курськ. Внаслідок чого виникла пожежа. Про це повідомляє губернатора Курської області Роман Старовойт у Telegram.

«У Курську працює ППО. Після збитого БПЛА є спалах у районі Центрального ринку», – йдеться в повідомленні.

Роман Старовойт повідомляє про нібито збиття трьох українських безпілотників.

РФ заявляє, що є попадання у житловий будинок. Також пожежа у двох приватних будинках у Курську. За попередніми даними, загиблих та постраждалих серед цивільного населення немає.

Нагадаємо, що у російському Курську ввечері 2 квітня прогриміли вибухи. Зазначається, що системи ППО збили 5 українських безпілотників. Міноборони Росії повідомили, що системи ППО збили п'ять українських безпілотників. Один над Бєлгородською областю і чотири над Курською областю.

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Теги: вибух росія війна безпілотник системи ППО

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