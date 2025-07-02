Росія знищила термінал «Нової пошти» у Слов'янську (фото)

Компанія повідомила, що через атаку РФ можуть бути затримки у відправленнях зі Слов'янська та до нього

Ворожий удар знищив близько трьох сотень посилок

У Слов'янську російські загарбники атакували ударними дронами типу Shahed термінал «Нової пошти». Його знищено. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу компанії.

Унаслідок обстрілу працівники компанії не постраждали. Удар окупантів знищив приблизно 300 посилок. Водночас уціліли 5 тис. посилок. Остаточна сума збитків установлюється.

Знищений термін компанії на Донеччині фото: «Нова пошта»

«Нова пошта» оперативно перебудовує сортування посилок та логістику, але можливі затримки у відправленнях зі Слов'янська та у місто з усіх регіонів України. Ми зв’язуємося з клієнтами задля виплати компенсацій», – йдеться в заяві компанії.

Нагадаємо, термінал «Нової пошти» у Сумах було знищено внаслідок прицільного влучання «Шахедів». 2576 посилок, які були на території термінала, згоріли. Оголошена вартість втрачених відправлень – понад 3,3 млн грн.

Раніше в Одеській області внаслідок однієї з нічних атак російських безпілотників виникла пожежа та руйнування відділення «Нової пошти». Загиблих та постраждалих не було.

До слова, з 1 червня 2025 року «Нова пошта» та фінкомпанія NovaPay впровадили нові обмеження на прийом і виплату післяплати. Фізичним особам, які не є фізичними особами-підприємцями, доведеться підтверджувати легальність походження коштів. Це стосується лише тих випадків, коли грошові перекази фізосіб регулярні та перевищують встановлені ліміти.