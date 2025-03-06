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Удар РФ знищив відділення «Нової пошти» у Сумах: є загиблий

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Удар РФ знищив відділення «Нової пошти» у Сумах: є загиблий
У «Новій пошті» попередили про можливі затримки у відправленнях з Сум та у місто з усіх регіонів України
фото: Нова пошта

2576 посилок, які були на території терміналу, згоріли

Термінал «Нової пошти» у Сумах було знищено внаслідок прицільного влучання «шахедів». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу компанії.

«Вночі росіяни атакували дронами місто: зруйновано термінал Нової пошти. На жаль, загинув співробітник компанії-підрядника. Два ворожих дрони-камікадзе влучили у складські приміщення, виникла масштабна пожежа», – йдеться у заяві.

2576 посилок, які були на території терміналу, згоріли. Оголошена вартість втрачених відправлень – понад 3,3 млн грн, компанія вже зв’язується з клієнтами задля виплати компенсацій. 

У «Новій пошті» попередили про можливі затримки у відправленнях з Сум та у місто з усіх регіонів України. 

Нагадаємо, внаслідок дронової атаки на Одещину в ніч на 5 березня було знищено та спалено відділення «Нової Пошти» Одеса-137. «На щастя, ніхто з людей не постраждав. Всі 606 посилок, що були у відділенні, втрачено», – заявив співвласник компанії. За його словами, залишилися неушкодженими лише чотири посилки у поштоматі поруч

Як відомо, Міністерство внутрішніх справ опублікувало фото наслідків нічної атаки «шахедів» на СумиВнаслідок удару загинула одна людина.

«Вночі росіяни завдали удару по складських приміщеннях на околиці міста. Загинув чоловік, який за попередньою інформацією, працював охоронцем», – йдеться в повідомленні.

Також в ніч на 6 березня Росія завдала ракетного удару по Кривому Рогу. Кількість загиблих внаслідок влучання в готель зросла до чотирьох людей. 

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Теги: пожежа Суми Нова пошта місто пошта росіяни

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