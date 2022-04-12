Відійшла у засвіти перша міністерка культури незалежної України

Хоролець була актрисою, драматургинею, освітянкою та політичною діячкою

12 квітня стало відомо, що перестало битися серце української акторки театру і кіно, драматургині, Народної артистки УРСР, першої міністерки культури незалежної України Лариси Іванівни Хоролець. Про це повідомила заступниця директора Українського центру культурних досліджень Олена Заливанська у Facebook.

«Світла пам‘ять і дякую за знання!», – йдеться у дописі.

Сумну новину також підтвердив журналіст Олег Вергеліс.

«Вона була актрисою, драматургом, педагогом і першим міністром культури України. 3 1973 року Хоролець працювала в Київському театрі імені Івана Франка, грала у виставах режисерів Сергія Сміяна, Дмитра Алексідзе. В її репертуарі 70-х переважали п'єси Миколи Зарудного та Олекси Коломійця. Коли 1978-го театр імені Франка очолив режисер Сергій Данченко, то відразу запропонував їй зіграти Анну у видатній п'єсі Івана Франка «Украдене щастя». На цій ролі тоді в розподілі були три провідні актриси: Плотнікова, Герасименко, Хоролець і дещо пізніше у легендарну постановку увійшла актриса Ірина Дорошенко», – пригадав Вергеліс.

7 липня 1991-го року Лариса Хоролець стала міністеркою культури УРСР, а з 24 серпня 1991 року по 17 листопада 1992 року вона перша міністерка культури незалежної Украіни.

«Лариса Іванівна була світлою людиною, чарівною жінкою. Світла їй пам'ять...», – йдеться в повідомленні.

Лариса Хоролець була міністеркою культури України у 1991-1992 роках.

Нагороджена званням «Народна артистка УРСР», лауреатка Міжнародної літературної премії імені Івана Кошелівця, орденом княгині Ольги III ступеня, лауреатка Літературно-мистецької премії імені Івана Нечуя-Левицького, орденом «За розбудову України», на її честь є іменна зірка на Алеї зірок м. Вільногірськ.