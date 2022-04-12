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    Кримінал

    Україна оголосила російському публіцисту підозру в закликах до геноциду

    Армен Гаспарян заявив про необхідність геноциду українського народу - Україна оголосила російському публіцисту підозру в закликах до геноциду
    Армен Гаспарян заявив про необхідність геноциду українського народу

    Армен Гаспарян закликав владу РФ провести «денацифікацію» України

    Офіс генерального прокурора та Служба безпеки України повідомили про підозру російському журналісту і публіцисту Армену Гаспаряну в публічних закликах до геноциду, а також виготовленні та розповсюдженні матеріалів із такими закликами ( ч. 2 ст. 442 КК України). Про це повідомляє Офіс генпрокурора.

    За даними слідства, підозрюваний, який є автором книги «Денацификация Украины. Страна невыученных уроков», у своєму творі системно просував твердження про неспроможність української держави до подальшого існування, неповноцінність та другосортність української нації. Автор закликав владу РФ провести «денацифікацію» України. В тому числі шляхом проведення воєнних дій на її території та забезпечення повного зовнішнього контролю.

    Підозрюваний вказав на необхідність початку «денацифікації», а по суті геноциду українського народу з кордонів так званих ДНР і ЛНР, просуваючись далі по всій території України. Серед його ідей – фільтраційні і концентраційні табори для українців та навіть їх повне знищення.

    Твердження з книги «Денацификация Украины. Страна невыученных уроков» неодноразово використовувались вищим політичним та військовим керівництвом РФ для виправдовування військової агресії проти України. А управління справами президента РФ закупило її для вивчення та використання посадовими особами.

    Слідство у кримінальному провадженні триває та здійснюється слідчими Служби безпеки України.

    Теги: росія окупанти СБУ кримінал війна Офіс Генерального прокурора Україна окупація #stoprussia
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    Україна оголосила російському публіцисту підозру в закликах до геноциду