У Харкові рятувальники ліквідували масштабну пожежу (відео)

Горіла двоповерхова адміністративна будівля

У Харкові рятувальники ліквідували масштабну пожежу. Горіли конструктивні елементи двоповерхової адміністративної будівлі на загальній площі близько 600 квадратних метрів. Про це інформує ДСНС України.

Повідомлення про пожежу на номер «101» надійшло 12 квітня о 14:11.

«Будівля також зазнала серйозних руйнацій. До місця пожежі було направлено 6 пожежних автоцистерн, автомобіль першої допомоги та біля 30 осіб особового складу ДСНС», – ідеться у повідомленні рятувальників.

Від вибуху частково постраждала сусідня будівлі, з якої врятовано людину. Пожежу вдалось локалізувати о 17:10 та повністю приборкати о 19:15.

Раніше повідомлялося, що російські військові напередодні обстріляли спальний район міста Харків, внаслідок чого загинула дворічна дитина.

Нагадаємо, напередодні російські загарбники дистанційно закинули на територію Харкова міни сповільненої дії, які можуть вибухнути у будь-який момент. Через це перекрили Олександрівський проспект між бульваром Богдана Хмельницького та вулицею Пожарського.