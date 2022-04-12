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    СБУ показало Медведчука в кайданках (фото)

    Нардеп утік з-під домашнього арешту 27 лютого і відтоді невідомо було, де він перебував - СБУ показало Медведчука в кайданках (фото)
    Нардеп утік з-під домашнього арешту 27 лютого і відтоді невідомо було, де він перебував
    фото: СБУ

    Кума Путіна спіймали сьогодні після тривалих розшуків

    Сьогодні увечері, 12 квітня стало відомо, що СБУ провела спецоперацію із затримання народного депутата, голови політради партії «Опозиційна платформа – За життя», кума Путіна Віктора Медведчука.

    Згодом СБУ показала фото затриманого нардепа.

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    «Дякую усім співробітникам СБУ, зокрема, слідчим і контррозвідникам української спецслужби, які, виконуючи доручення президента України Володимира Зеленського, довели свій професіоналізм і провели цю блискавичну та небезпечну багаторівневу спецоперацію із затримання поки що народного депутата Медведчука. Жоден зрадник не уникне покарання і буде відповідати за Законом України. За всією строгістю, за всі злочини сьогодення, до яких призвели його особисті дії в тому числі», – написав голова СБУ Іван Баканов.

    На затримання нардепа відреагував радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк.

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    Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський у вівторок, 12 квітня повідомив, що СБУ затримала народного депутата, голову політради партії «Опозиційна платформа – За життя» Віктора Медведчука.

    27 лютого Медведчук втік з-під арешту.

    Як повідомлялося, 18 березня суд заочно арештував Медведчука.

    Згодом стало відомо, що Медведчук може перебувати в Угорщині – блогер.

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    Теги: росія Віктор Медведчук окупанти СБУ війна партії Україна Іван Баканов окупація #stoprussia
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    СБУ показало Медведчука в кайданках (фото)