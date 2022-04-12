СБУ показало Медведчука в кайданках (фото)

Нардеп утік з-під домашнього арешту 27 лютого і відтоді невідомо було, де він перебував

Кума Путіна спіймали сьогодні після тривалих розшуків

Сьогодні увечері, 12 квітня стало відомо, що СБУ провела спецоперацію із затримання народного депутата, голови політради партії «Опозиційна платформа – За життя», кума Путіна Віктора Медведчука.

Згодом СБУ показала фото затриманого нардепа.

«Дякую усім співробітникам СБУ, зокрема, слідчим і контррозвідникам української спецслужби, які, виконуючи доручення президента України Володимира Зеленського, довели свій професіоналізм і провели цю блискавичну та небезпечну багаторівневу спецоперацію із затримання поки що народного депутата Медведчука. Жоден зрадник не уникне покарання і буде відповідати за Законом України. За всією строгістю, за всі злочини сьогодення, до яких призвели його особисті дії в тому числі», – написав голова СБУ Іван Баканов.

На затримання нардепа відреагував радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський у вівторок, 12 квітня повідомив, що СБУ затримала народного депутата, голову політради партії «Опозиційна платформа – За життя» Віктора Медведчука.

27 лютого Медведчук втік з-під арешту.

Як повідомлялося, 18 березня суд заочно арештував Медведчука.

Згодом стало відомо, що Медведчук може перебувати в Угорщині – блогер.

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