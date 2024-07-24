Відключення світла: «Укренерго» змінило графіки 24 липня

В одній із областей відключення електрики скасовані до 18:00

Графіки відключень світла скасовані до 16:00 по всій Україні. Про це повідомив ДТЕК.

«За інформаціює від Укренерго, відключення світла до 16:00 не передбачаються», – йдеться в повідомленні.

На Одещині графіки скасовані до 18:00.

Зазначимо, що раніше «Укренерго» давало вказівку застосовувати графіки відключень світла 24 липня впродовж всієї доби.

До слова, «Укренерго» прогнозує зменшення відключень світла у серпні-жовтні. Голова «Укренерго» Володимир Кудрицький зазначив, що дефіцит електроенергії в енергосистемі України поступово зменшуватиметься протягом серпня, вересня та жовтня, за умови відсутності нових масштабних обстрілів.