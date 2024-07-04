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Президент Словаччини заявив, що збільшить постачання електроенергії в Україну

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Президент Словаччини заявив, що збільшить постачання електроенергії в Україну
Словаччина експортувала в Україну понад 40 тисяч МВт електроенергії
фото з відкритих джерел

Петер Пеллегріні сказав, що Словаччина робить «велику роботу» для України

Президент Словаччини Петер Пеллегріні заявив, що його країна готова збільшити постачання електроенергії в Україну. Про це повідомляє Pravda.

«З початку війни ми вже експортували в Україну понад 40 тисяч МВт електроенергії та збираємося збільшити постачання восени й взимку, що, ймовірно, матиме вирішальне значення для України», – сказав Пеллегріні.

Президент додав, що Словаччина робить «велику роботу» для України. За його словами, про це свідчить збільшення виробництва боєприпасів і гарматних стволів на словацьких оборонних заводах, а також експорт електроенергії.

Нагадаємо, 4 липня обленерго будуть застосовувати графіки погодинних відключень з 00:00 до 24:00.

Як повідомлялося, Україна робить все можливе, аби збільшити імпорт електроенергії. Зокрема, в Україні приблизно через місяць може поменшати відключення світла.

Раніше очільник «Укренерго» спростував інформацію про експорт електроенергії з України Україна не продає електроенергію за кордон, а лише допомагає сусіднім країнам транспортувати їх електрику.

До слова, Кабінет міністрів працює над можливістю, щоб не вимикати електропостачання жителям прифронтових територій України.

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Теги: Словаччина електроенергія енергетика Україна

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