Президент Словаччини заявив, що збільшить постачання електроенергії в Україну
Петер Пеллегріні сказав, що Словаччина робить «велику роботу» для України
Президент Словаччини Петер Пеллегріні заявив, що його країна готова збільшити постачання електроенергії в Україну. Про це повідомляє Pravda.
«З початку війни ми вже експортували в Україну понад 40 тисяч МВт електроенергії та збираємося збільшити постачання восени й взимку, що, ймовірно, матиме вирішальне значення для України», – сказав Пеллегріні.
Президент додав, що Словаччина робить «велику роботу» для України. За його словами, про це свідчить збільшення виробництва боєприпасів і гарматних стволів на словацьких оборонних заводах, а також експорт електроенергії.
Нагадаємо, 4 липня обленерго будуть застосовувати графіки погодинних відключень з 00:00 до 24:00.
Як повідомлялося, Україна робить все можливе, аби збільшити імпорт електроенергії. Зокрема, в Україні приблизно через місяць може поменшати відключення світла.
Раніше очільник «Укренерго» спростував інформацію про експорт електроенергії з України Україна не продає електроенергію за кордон, а лише допомагає сусіднім країнам транспортувати їх електрику.
До слова, Кабінет міністрів працює над можливістю, щоб не вимикати електропостачання жителям прифронтових територій України.
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