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«Укренерго» посилює відключення світла 1 липня через спеку

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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«Укренерго» посилює відключення світла 1 липня через спеку
За прогнозами «Укренерго», споживання електроенергії очікується майже на 5% вищим, ніж вчора
фото: glavcom.ua

Кількість черг графіків погодинних відключень буде збільшена з 16:00 до 24:00

Сьогодні, 1 липня, обленерго застосовуватимуть обмеження споживання протягом всієї доби. Кількість черг графіків погодинних відключень буде збільшена з 16:00 до 24:00. Про це повідомляє «Укренерго».

Причина збільшення обмежень – зростання споживання у зв’язку зі спекою.

«Стовпчик термометра сягає в денні години вище 30 градусів. Сьогодні, за прогнозами, споживання очікується майже на 5% вищим, ніж вчора – у вихідний день», – йдеться в повідомленні.

Натомість 30 червня Україна екстрено приймала надлишки електроенергії з енергосистеми Польщі.

«Сьогодні планується аварійне постачання з сусідніх європейських країн для формування резервів в енергосистемі та зниження обсягу обмежень споживання», – пише пресслужба компанії.

Зокрема, на ранок без енергоживлення залишаються 475 населених пунктів.

«Укренерго» збільшило кількість черг графіків погодинних відключень світла 1 липня
«Укренерго» збільшило кількість черг графіків погодинних відключень світла 1 липня
фото: Telegram/«Укренерго»

Нагадаємо, пікове споживання електроенергії в Україні очікується у липні-серпні. Періоди вимкнення світла збільшаться.

Зокрема, український уряд оновив меморандум із Міжнародним валютним фондом (МВФ), який надасть фінансову допомогу у розмірі $8 млрд. Однак один із пунктів домовленостей передбачає підвищення тарифу на газ та електроенергію для населення.

Раніше очільник «Укренерго» спростував інформацію про експорт електроенергії з України.

Крім того, «Укрзалізниця» найближчим часом побудує розподілену генерацію електроенергії. Вона забезпечуватиме потреби компанії та споживачів, які приєднані до мереж товариства.

Як повідомлялося, Кабінет міністрів працює над можливістю, щоб не вимикати електропостачання жителям прифронтових територій України.

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Теги: електроенергія відключення енергетика Укренерго спека

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