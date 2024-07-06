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Відключення світла 7 липня: графіки від «Укренерго»

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
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Відключення світла 7 липня: графіки від «Укренерго»
З 00:00 до 7:00 і з 15:00 до 24:00 будуть застосовуватися дві черги відключень
фото: glavcom.ua

Живлення об'єктів критичної інфраструктури не обмежується

Завтра, 7 липня, графіки погодинних відключень з 7:00 до 15:00 застосовуватися не будуть. Про це йдеться в повідомленні «Укренерго».

«З 00:00 до 7:00 і з 15:00 до 24:00 обленерго будуть застосовувати дві черги відключень одночасно», – повідомляє «Укренерго».

Зазначається, що живлення об’єктів критичної інфраструктури обмежуватися не буде.

Нагадаємо, з 9 по 24 липня в усіх областях будуть змінені графіки відключень. У кожній області в один із днів протягом цих двох тижнів не буде обмежень.

Як повідомлялося, Україна робить все можливе, аби збільшити імпорт електроенергії. Зокрема, в Україні приблизно через місяць може поменшати відключення світла.

Раніше очільник «Укренерго» спростував інформацію про експорт електроенергії з України. Україна не продає електроенергію за кордон, а лише допомагає сусіднім країнам транспортувати їх електрику.

До слова, Кабінет міністрів працює над можливістю, щоб не вимикати електропостачання жителям прифронтових територій України. 

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Теги: Укренерго відключення електроенергія

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