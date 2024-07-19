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Відключення світла в одній з областей скасовано

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Відключення світла в одній з областей скасовано
Обленерго мали сьогодні застосовувати обмеження споживання по всій Україні протягом доби
фото: glavcom.ua

Відновлення графіку відключень електроенергії відбудеться за окремим розпорядженням «Укренерго»

На Львівщині за розпорядженням НЕК «Укренерго» скасовано погодинні відключення електроенергії. Про це повідомляє «Львівобленерго».

Як зазначила пресслужба, відновлення графіку відключень електроенергії відбудеться за окремим розпорядженням.

Нагадаємо, сьогодні, 19 липня, обленерго застосовують обмеження споживання протягом всієї доби. З 09:00 до 23:00 діють три черги відключень, з 23:00 до 24:00дві черги

Зокрема, через ракетні удари країни-агресорки по енергетичних об’єктах, в Україні тривають відключення світла. Але вже у серпні ситуація повинна покращитись.

Також радник прем'єр-міністра, член наглядової ради НЕК «Укренерго» Юрій Бойко повідомив, що починаючи із 20 липня, ймовірно, ситуація в енергосистемі почне поліпшуватися, спаде спека і графіки відключень будуть м'якшими.

Як повідомлялося, Кабінет міністрів України схвалив стратегію розвитку розподіленої генерації на період до 2035 року, яка передбачає перегляд існуючого підходу до розбудови енергосистеми.

До слова, Державна інспекція енергетичного нагляду України посилила контроль за операторами системи розподілу по всій країні. У фокусі уваги – дотримання графіків погодинних відключень та забезпечення справедливого розподілу електроенергії між споживачами.

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Теги: Львів Львівщина електроенергія відключення світла Укренерго

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