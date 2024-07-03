«Світла не буде»: «Укренерго» попереджає про роботу шахраїв

Шахраї використовують назву компанії для привернення уваги до своїх сторінок

Шахраї на Facebook-сторінці фейкового «Укренерго» розмістили посилання на Telegram-канал, де нібито можна зробити запис в електронну чергу для відвідування ТЦК

В Укренерго попередили про роботу шахраїв, які використовують назву компанії для привернення уваги до своїх сторінок. Про це повідомляє пресслужба «Укренерго».

«​Обережно, шахраї! Недоброчесні користувачі соцмереж знов використовують назву «Укренерго» для заманювання українців на свої сторінки. Наші підписники прислали нам черговий приклад відверто «клікбейтної» сторінки із фейковим попередженням про те, що «світла не буде», - йдеться у повідомленні.

Фейкова сторінка «Укренерго» фото: t.me/Ukrenergo

Також там зазначили, що заради кількості відвідувань сторінки шахраї на Facebook-сторінці фейкового «Укренерго» розмістили посилання на Telegram-канал, де нібито можна зробити запис в електронну чергу для відвідування ТЦК.

Нагадаємо, у кінці липня очікується покращення в енергосистемі України, це пов'язано із виходом з ремонтів генеруючого обладнання. Про це в ефірі Суспільного заявив радник прем'єр-міністра України, член наглядової ради НЕК «Укренерго» Юрій Бойко.

Член наглядової ради НЕК «Укренерго» зауважив, що дефіцит в енергосистемі залишиться, але буде суттєво меншим. Він додав, що спека призвела до більшого навантаження в системі, а відповідно – до значних обсягів обмежень.

Як повідомлялося, Україна робить все можливе, аби збільшити імпорт електроенергії.

До слова, Кабінет міністрів працює над можливістю, щоб не вимикати електропостачання жителям прифронтових територій України.