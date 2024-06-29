Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

«12 годин без світла – базовий сценарій». Гендиректор Yasno дав прогноз на зиму

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
«12 годин без світла – базовий сценарій». Гендиректор Yasno дав прогноз на зиму
Взимку українці можуть бути зі світлом лише 5-6 годин на день
фото з відкритих джерел

За оцінками Сергія Коваленка, дефіцит в енергосистемі може скласти 30-35%

Взимку на українців можуть чекати відключення світла на 12 годин. Однак реальні прогнози треба робити наприкінці серпня. Про це заявив генеральний директор Yasno Сергій Коваленко в інтерв’ю Delo.ua.

«Щоб зробити прогнози стосовно годин зі світлом, нам треба спрогнозувати дефіцит. Для цього треба знати яким буде очікуване споживання і якою буде генерація Зараз частина енергоблоків АЕС ремонті. До початку осені вони запрацюють і виробіток електроенергії буде більшим, ніж сьогодні. З іншого боку, йдуть роботи з відновлення гідроелектростанцій і ТЕС», – зауважив Коваленко.

За його оцінками, генерація електроенергії, ймовірно, збільшиться.

«Звісно, не враховуючи обстріли, які можуть внести корективи. З іншого боку, взимку споживання в країні найбільше. Мій базовий прогноз – в енергосистемі буде дефіцит в районі 30-35%. Що це означає для споживачів? Якщо заживлять критичну інфраструктуру і вже потім розподілятимуть залишки, то для споживачів дефіцит складе 50%», – пояснив гендиректор Yasno.

На його думку, базовий прогноз – це 12 годин без світла, однак може бути як краще, так і гірше.

«Може бути гірше, якщо не відновлять зруйновані потужності та не домовляться про імпорт. Може бути краще, якщо відновлять все заплановане і ще температура буде сприятлива», – зазначив Коваленко.

Нагадаємо, що сьогодні, 29 червня, обленерго будуть застосовувати графіки погодинних відключень з 00:00 до 24:00. 

До слова, пікове споживання електроенергії в Україні очікується у липні-серпні. Періоди вимкнення світла збільшаться.

Раніше очільник «Укренерго» спростував інформацію про експорт електроенергії з України.

Крім того, «Укрзалізниця» найближчим часом побудує розподілену генерацію електроенергії. Вона забезпечуватиме потреби компанії та споживачів, які приєднані до мереж товариства.

Як повідомлялося, Кабінет міністрів працює над можливістю, щоб не вимикати електропостачання жителям прифронтових територій України.

Читайте також:

Теги: енергетика війна електроенергія зима

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Як Китай оминає російські двигуни у літакобудуванні
Росія хоче компенсувати санкційні втрати в авіабудуванні. Хто допоможе?
10 червня, 12:20
Окупанти продовжують нести великі втрати у техніці та живій силі
Коли у росіян закінчиться бронетехніка. Обережний прогноз
2 червня, 14:53
За останні пару місяців Україна отримала більше гарантованої короткострокової і середньострокової підтримки, ніж за весь попередній рік
Чому Захід активізувався, а Путін говорить про мир?
15 червня, 17:01
Альянс узгодив план, який визначає, як НАТО очолюватиме координацію безпекової допомоги і тренувань щодо України
НАТО схвалило оперативний план розширення підтримки України
14 червня, 16:06
На думку канадського військового експерта українська армія успішно бореться з ордами Кремля
Ситуація на фронті. Канадський військовий експерт радить українцям не бути песимістами
29 травня, 21:41
+1 130 знищено окупантів за добу
Втрати ворога станом на 1 червня 2024 – Генштаб ЗСУ
1 червня, 08:02
З 1 червня 2024 року єдиний тариф на електроенергію для населення становить 4,32 грн/кВт
Дешевше лише у Туркменістані. Ексміністр пояснив, чому Україна змушена піднімати тариф на світло
17 червня, 18:28
Чи матиме сенс спецтрибунал, якщо з-під його дії буде виведений головний ідеолог війни Володимир Путін та її глашатай на міжнародній арені Сергій Лавров?
Соратник Зеленського вважає, що трибунал над Путіним не завадить мирним перемовинам
13 червня, 03:05
Триває 850-й день повномасштабної війни в Україні
Втрати ворога станом на 22 червня 2024 – Генштаб ЗСУ
22 червня, 08:34

Події в Україні

Ракетний удар по Дніпру: кількість постраждалих зросла до 13
Ракетний удар по Дніпру: кількість постраждалих зросла до 13
«12 годин без світла – базовий сценарій». Гендиректор Yasno дав прогноз на зиму
«12 годин без світла – базовий сценарій». Гендиректор Yasno дав прогноз на зиму
Звільнення десятьох українців із полону: Зеленський показав зворушливе відео
Звільнення десятьох українців із полону: Зеленський показав зворушливе відео
Масштабна повітряна тривога тривала пів години
Масштабна повітряна тривога тривала пів години
У Севастополі прогриміли вибухи: окупанти поскаржилися на атаку
У Севастополі прогриміли вибухи: окупанти поскаржилися на атаку
Карта повітряних тривог України онлайн: де є загроза станом на зараз
Карта повітряних тривог України онлайн: де є загроза станом на зараз

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
88K
Вбивство російського пілота в Іспанії: стали відомі нові деталі
22K
Постачання винищувачів F-16 для України: начальник генштабу Бельгії назвав умову
15K
Календар усіх матчів Євро-2024: результати поєдинків футбольного дербі
12K
Знайшла порушень на мільярд. Колишня членка Рахункової палати іде до суду проти Верховної Ради
11K
Прем'єр Бельгії звернувся до Орбана з несподіваною заявою
7126
29 червня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони

Новини

Підвищення тарифу на світло все одно не покриває його собівартості – ICC Ukraine
Сьогодні, 10:09
Держпродспоживслужба б’є на сполох: за «харчове шахрайство» в Україні нема покарання
Вчора, 18:25
Підвищення акцизів на пальне: чи є альтернатива? Результати експертного опитування
Вчора, 13:18
Інститут серця отримав від Дениса Парамонова та SMK Group обладнання на 5 млн грн
Вчора, 13:09
Атака дронами і з гранатометів: на Сумщині зафіксовано 17 вибухів
Вчора, 09:20
Ворожа авіація завдала удару по прифронтовому Невському на Луганщині
Вчора, 08:50

Прес-релізи

Головний маркетинг-марафон країни. Як це було (фоторепортаж)
Головний маркетинг-марафон країни. Як це було (фоторепортаж)
27 червня, 19:54
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua