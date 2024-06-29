«12 годин без світла – базовий сценарій». Гендиректор Yasno дав прогноз на зиму

Взимку українці можуть бути зі світлом лише 5-6 годин на день

За оцінками Сергія Коваленка, дефіцит в енергосистемі може скласти 30-35%

Взимку на українців можуть чекати відключення світла на 12 годин. Однак реальні прогнози треба робити наприкінці серпня. Про це заявив генеральний директор Yasno Сергій Коваленко в інтерв’ю Delo.ua.

«Щоб зробити прогнози стосовно годин зі світлом, нам треба спрогнозувати дефіцит. Для цього треба знати яким буде очікуване споживання і якою буде генерація Зараз частина енергоблоків АЕС ремонті. До початку осені вони запрацюють і виробіток електроенергії буде більшим, ніж сьогодні. З іншого боку, йдуть роботи з відновлення гідроелектростанцій і ТЕС», – зауважив Коваленко.

За його оцінками, генерація електроенергії, ймовірно, збільшиться.

«Звісно, не враховуючи обстріли, які можуть внести корективи. З іншого боку, взимку споживання в країні найбільше. Мій базовий прогноз – в енергосистемі буде дефіцит в районі 30-35%. Що це означає для споживачів? Якщо заживлять критичну інфраструктуру і вже потім розподілятимуть залишки, то для споживачів дефіцит складе 50%», – пояснив гендиректор Yasno.

На його думку, базовий прогноз – це 12 годин без світла, однак може бути як краще, так і гірше.

«Може бути гірше, якщо не відновлять зруйновані потужності та не домовляться про імпорт. Може бути краще, якщо відновлять все заплановане і ще температура буде сприятлива», – зазначив Коваленко.

Нагадаємо, що сьогодні, 29 червня, обленерго будуть застосовувати графіки погодинних відключень з 00:00 до 24:00.

До слова, пікове споживання електроенергії в Україні очікується у липні-серпні. Періоди вимкнення світла збільшаться.

Раніше очільник «Укренерго» спростував інформацію про експорт електроенергії з України.

Крім того, «Укрзалізниця» найближчим часом побудує розподілену генерацію електроенергії. Вона забезпечуватиме потреби компанії та споживачів, які приєднані до мереж товариства.

Як повідомлялося, Кабінет міністрів працює над можливістю, щоб не вимикати електропостачання жителям прифронтових територій України.