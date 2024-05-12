Україна здійснила аварійне постачання електроенергії з трьох країн: звернення енергетиків

Сумарний обсяг екстреного постачання склав менше ніж 3% від добового споживання електроенергії

На тлі значних пошкоджень енергосистеми, спричинених російськими атаками, Україна отримала аварійні поставки електроенергії з Польщі, Румунії та Словаччини, а українців закликали зменшити використання енергоємних електроприладів у години пікових навантажень. Про це повідомила пресслужба Міненерго.

Як зазначається, минулої доби потреби споживачів покривалися власною генерацією, комерційним імпортом та аварійною допомогою з енергосистем Польщі, Румунії та Словаччини. Сумарний обсяг екстреного постачання склав менше ніж 3% від добового споживання електроенергії.

«Сьогодні на запит України вже здійснювалося аварійне постачання електроенергії з Польщі, Румунії та Словаччини. Також сьогодні Україна надаватиме аварійну допомогу на запит Польщі – отримуватиме надлишки електроенергії з енергосистеми цієї країни», – йдеться у повідомленні Міненерго.

У відомстві закликали зменшити використання енергоємних приладів у пікові години (особливо ввечері з 17:00 до 22:00), враховуючи значні пошкодження, завдані енергосистемі.

Також Міненерго просить промисловість переглянути виробничі процеси для зменшення навантаження на енергосистему, а також максимально залучати імпорт для гарантованого уникнення відключень та посилення стійкості енергосистеми.

На поточну добу прогнозується імпорт електроенергії – 6871 МВт*год.

Також повідомляється, що у Донецькій області знеструмлювалася шахта. У той момент на підприємстві працівників не було.

Нагадаємо, раніше Міненерго анонсувало підвищення тарифу на світло.