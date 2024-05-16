Глава «Укренерго» пояснив, скільки в Україні діятимуть графіки відключень

В Україні час від часу траплятимуться періоди, коли оператори енергосистеми застосовуватимуть відключення

Відключення електроенергії в Україні навряд чи будуть запроваджувати кожен день. Ймовірно, дефіцит в енергосистемі буде виникати періодами. Про це заявив голова правління НЕК «Укренерго» Володимир Кудрицький в ефірі телемарафону.

«Протягом досить тривалого періоду часу, і весною, і влітку, і взимку, в нас будуть періоди дефіциту електроенергії, коли доведеться застосовувати відключення споживачів. Це не буде напевно кожен день. Наприклад, на наступному тижні ситуація може бути дійсно значно легше, чим на цьому і це буде пов’язано зі зміною погоди», – пояснив він.

За словами Кудрицького, в Україні час від часу будуть траплятися періоди, коли оператори енергосистеми будуть змушені як останній інструмент збалансування системи застосовувати відключення споживачів.

Дефіцит, який виникає в енергосистемі, як пояснив Кудрицький, ділиться рівномірно.

«Коли ми як оператори визначаємо загальний дефіцит протягом доби погодинно, ми цей дефіцит розподіляємо рівномірно по областях. Ми кожній області доводимо ліміт споживання, який пропорційний до нормального споживання регіону. Таким чином всі мають нести солідарне навантаження від цих відключень», – констатував він.

За словами глави «Укренерго», щоб уникнути дефіциту в енергосистемі треба виконати дві умови.

«Щоб повністю відійти від цих ризиків потрібно, по-перше, відновити потужності електростанцій, а по-друге, потрібен час, щоб розробити нову генерацію, яка буде децентралізованою, більш убезпеченою та стійкою для атак, яка зможе замінити пошкоджені теплові вугільні електростанції, які на сьогоднішній день є першочерговими цілями для ворога», – зазначив Кудрицький.

Як повідомлялося, «Укренерго» запроваджує контрольовані аварійні відключення для промислових та побутових споживачів в усіх регіонах України.

До слова, у Києві 16 травня через значний дефіцит в енергосистемі запровадили погодинні стабілізаційні відключення світла. «Главком» розповів, де шукати графіки відключення світла.