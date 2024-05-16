Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Глава «Укренерго» пояснив, скільки в Україні діятимуть графіки відключень

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Глава «Укренерго» пояснив, скільки в Україні діятимуть графіки відключень
За словами очільника «Укренерго», протягом тривалого періоду Україна відчуватиме дефіцит електроенергії
фото з відкритих джерел

В Україні час від часу траплятимуться періоди, коли оператори енергосистеми застосовуватимуть відключення

Відключення електроенергії в Україні навряд чи будуть запроваджувати кожен день. Ймовірно, дефіцит в енергосистемі буде виникати періодами. Про це заявив голова правління НЕК «Укренерго» Володимир Кудрицький в ефірі телемарафону.

«Протягом досить тривалого періоду часу, і весною, і влітку, і взимку, в нас будуть періоди дефіциту електроенергії, коли доведеться застосовувати відключення споживачів. Це не буде напевно кожен день. Наприклад, на наступному тижні ситуація може бути дійсно значно легше, чим на цьому і це буде пов’язано зі зміною погоди», – пояснив він.

За словами Кудрицького, в Україні час від часу будуть траплятися періоди, коли оператори енергосистеми будуть змушені як останній інструмент збалансування системи застосовувати відключення споживачів.

Дефіцит, який виникає в енергосистемі, як пояснив Кудрицький, ділиться рівномірно.

«Коли ми як оператори визначаємо загальний дефіцит протягом доби погодинно, ми цей дефіцит розподіляємо рівномірно по областях. Ми кожній області доводимо ліміт споживання, який пропорційний до нормального споживання регіону. Таким чином всі мають нести солідарне навантаження від цих відключень», – констатував він.

За словами глави «Укренерго», щоб уникнути дефіциту в енергосистемі треба виконати дві умови.

«Щоб повністю відійти від цих ризиків потрібно, по-перше, відновити потужності електростанцій, а по-друге, потрібен час, щоб розробити нову генерацію, яка буде децентралізованою, більш убезпеченою та стійкою для атак, яка зможе замінити пошкоджені теплові вугільні електростанції, які на сьогоднішній день є першочерговими цілями для ворога», – зазначив Кудрицький.

Як повідомлялося,  «Укренерго» запроваджує контрольовані аварійні відключення для промислових та побутових споживачів в усіх регіонах України.

До слова, у Києві 16 травня через значний дефіцит в енергосистемі запровадили погодинні стабілізаційні відключення світла. «Главком» розповів, де шукати графіки відключення світла.

Читайте також: Відключення світла. Це лишень репетиція

 

Теги: енергетика електроенергія Укренерго відключення

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Унаслідок обстрілів у Харківській і Сумській областях пошкоджено розподільні газопроводи
Через атаки РФ пошкоджено газопроводи у двох областях
17 квiтня, 10:58
Моніторинг цьогорічного водопілля триває
У Києві зафіксовано рекордну кількість опадів
22 квiтня, 15:05
Олексій Кучеренко: Довгий час енергетики в Україні були у дуже складному становищі, вони потребують великих грошей
Складне становище в енергетиці вимагає перегляду тарифу на світло для населення – нардеп
27 квiтня, 15:07
Павленко додала, що ніхто з інвесторів не стане вкладати кошти у нову генерацію без перегляду тарифу для населення
Підвищення цін на електроенергію невідворотне. Експертка дала прогноз
5 травня, 14:24
Зеленський подякував усім партнерам, які вже допомогли Україні з ППО
Зеленський повідомив, скільки систем Patriot потрібно Україні, щоб захистити небо
27 квiтня, 20:21
Ведант Пател вважає, що Туреччина грає дуже важливу роль як господар Південного газового коридору
США заохочують країни зменшувати залежність від російських енергоносіїв
1 травня, 08:00
Надзвичайно важка ситуація в енергосистемі триває
У Києві та низці областей застосовано екстрені відключення електроенергії
Вчора, 20:06
Більшість респондентів погоджується з тим, що у разі підвищення тарифів незахищені верстви населення мають отримати допомогу від держави
Більшість українців із розумінням ставиться до необхідності підвищення тарифів на світло – опитування
14 травня, 14:55
Володимир та Олена Зеленські у День вишиванки
Зеленський та перша леді України у стильних вишиванках привітали українців
Сьогодні, 13:23

Події в Україні

РФ вдарила по селу Вовчанської громади: поранено начальника військової адміністрації
РФ вдарила по селу Вовчанської громади: поранено начальника військової адміністрації
Радник Шмигаля повідомив, скільки будуть тривати нинішні відключення електроенергії
Радник Шмигаля повідомив, скільки будуть тривати нинішні відключення електроенергії
Глава «Укренерго» пояснив, скільки в Україні діятимуть графіки відключень
Глава «Укренерго» пояснив, скільки в Україні діятимуть графіки відключень
Карта бойових дій в Україні станом на 16 травня 2024 року
Карта бойових дій в Україні станом на 16 травня 2024 року
Зрадник Царьов визнав, що Путін не здатен знищити українську енергетику
Зрадник Царьов визнав, що Путін не здатен знищити українську енергетику
У Миргороді під час тривоги пролунали вибухи
У Миргороді під час тривоги пролунали вибухи

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
50K
Полонений 18-річний окупант здивував історією про те, як опинився на війні
24K
День вишиванки 2024: історія, традиції та цікаві факти про свято
15K
За що ми воюємо, або Звернення до тих, хто втомився від війни
13K
«Воно чи вони?» Фаріон відповіла, як правильно називати переможця Євробачення Nemo
7447
Прикордонники у горах затримали гравця одного з найсильніших баскетбольних клубів України
6819
Працівників Glovo та Favbet заброньовано від мобілізації? Нардеп показав документ

Новини

Черговий пакет санкцій має повністю заборонити російську продукцію на ринку ЄС – нардеп
Сьогодні, 15:19
День вишиванки 2024: історія, традиції та цікаві факти про свято
Сьогодні, 06:05
Через необхідність відновлення енергосистеми розглядається варіант збільшення тарифу на світло до 4,8 грн за кіловат
Вчора, 17:23
Під час стрибка з парашутом на Одещині загинув 19-річний курсант
Вчора, 15:51
Підвищення акцизу на пальне. Економіст пояснив наслідки
Вчора, 13:17
Уряд має знайти кредити для «Енергоатому» та «Укренерго» – інвестори
Вчора, 11:37

Прес-релізи

Російські активи – Україні. У столиці пройде онлайн-дискусія щодо заморожених грошей РФ
Російські активи – Україні. У столиці пройде онлайн-дискусія щодо заморожених грошей РФ
16 травня, 13:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua