Росія завдала ракетно-дронового удару по об’єкту «Укренерго» на Сумщині

У Харківській області окупанти не припиняють атак на енергооб’єкти

У ніч на 6 травня російські загарбники завдали ракетно-дронового удару по Сумщині. Не припиняють атак і на енергооб’єкти Харківщини. Про це повідомила пресслужба в НЕК «Укренерго».

«Серед пошкодженої цивільної інфраструктури у Сумській області – високовольтний об'єкт НЕК «Укренерго». Аварійно-відновлювальні роботи розпочались одразу після відбою тривоги. Ремонтні бригади «Укренерго» працюють над поетапним відновленням енергопостачання споживачів», – йдеться в повідомленні.

Загарбники завдали авіаційних ударів по енергетичній системі Сумської області, без світла опинились населені пункти Сумського, Роменського та Охтирського районів. Вже вдалось частково відновили електропостачання, крім того, розгорнуті пункти незламності. Про це повідомила пресслужбьа Сумської ОВА. «Внаслідок атаки росіян без електроенергії залишились населені пункти Сумського, Роменського та Охтирського районів. Завдяки злагодженим та професійним діям аварійних служб, енергетиків, вночі електропостачання у постраждалих районах, та частково у місті Суми було відновлено. Роботи тривають», – йдеться у повідомленні ОВА.

Також повідомляється, що скликана комісія з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, яка вже ухвалила рішення щодо відновлення роботи об'єктів критичної інфраструктури за рахунок аварійних джерел живлення.

Крім того, в області розгорнуті та готові надавати допомогу пункти незламності.

Також ввечері 5 травня вимикалось обладнання обленерго Харківської області. Попри те, що більшу його частину вже повернуто в роботі, повному відновленню енергопостачання заважають бойові дії поряд з об’єктами енергетичної інфраструктури.

«Ремонтні роботи проводяться залежно від безпекової ситуації», – додали в «Укренерго».

Нагадаємо, протягом минулої доби ворог завдав дві ракетних та 120 авіаційних ударів, здійснив 89 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали низка багатоповерхівок та інші об’єкти цивільної інфраструктури.

Нині триває 803-й день повномасштабної війни в Україні. Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!