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США заохочують країни зменшувати залежність від російських енергоносіїв

Наталія Порощук
glavcom.ua
США заохочують країни зменшувати залежність від російських енергоносіїв
Ведант Пател вважає, що Туреччина грає дуже важливу роль як господар Південного газового коридору
фото з відкритих джерел

«З нашого погляду, ми б заохочували будь-яку країну диверсифікувати енергоспоживання й обмежити залежність від російської енергії», – представник Держдепу

Державний департамент США підтримує зусилля країн Європи щодо диверсифікації енергопостачання та зменшення залежності від російських енергоносіїв. Про це заявив заступник речника Держдепартаменту США Ведант Пател, передає Укрінформ.

«З нашого погляду, ми б заохочували будь-яку країну диверсифікувати енергоспоживання й обмежити залежність від російської енергії», – сказав представник Держдепу.

Пател такими словами прокоментував повідомлення про взаємодію Туреччини з американською компанією ExxonMobil з метою розширити можливості для газопостачання.

Заступник речника Держдепартаменту США наголосив, що Туреччина грає дуже важливу роль як господар Південного газового коридору, допомігши диверсифікувати постачання енергоносіїв у Європу та уникнути залежності від Росії. Він також указав на наявність у Туреччині численних хабів для зрідженого газу, що дозволяє приймати його танкерами, в тому числі зі США, після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Нагадаємо, що раніше з січня до серпня Росія суттєво знизила експорт електроенергії до Китаю на 18%. Про це пише «Комерсант» із посиланням на китайську статистику. За перші вісім місяців 2023 року постачання електроенергії до Китаю опустилося до 2,6 млрд КВт-год. Видання зазначає, що найвище зниження відбулося у серпні. Якщо в останньому місяці літа минулого року в КНР подали 530 млн кВт-год, то цього року – близько 200 млн кВт-год.

Читайте також: Росія та Китай конфліктують через поставки електроенергії: подробиці
Теги: США Держдепартамент США росія енергетика електроенергія

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