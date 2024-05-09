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Франція розпочала запуск найпотужнішого у світі ядерного реактора

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Франція розпочала запуск найпотужнішого у світі ядерного реактора
Дозвіл на запуск вдосконаленої версії європейського реактора з водою під тиском було отримано після 17 років важкої роботи
фото: Reuters

Реактор потужністю 1,6 тис. МВт стане найпотужнішим у світі

Агентство ядерної безпеки Франції дало офіційний дозвіл на запуск реактора нового покоління EPR у Фламанвілі 7 травня, а вже 8 травня державна компанія Electricité de France (EDF) розпочала завантаження в реактор ядерного палива. Про це повідомляє Rfi.

Це – перший етап у циклі запуску атомної електростанції, яка починає працювати з 12-річним відставанням від графіка. Якщо запуск пройде благополучно, уряд планує побудувати до 14 таких реакторів у Франції.

«Зелене світло» Агентства ядерної безпеки дало змогу фахівцям EDF почати завантаження «паливних збірок» у корпус реактора і розпочати пуско-налагоджувальні та випробувальні роботи перед під'єднанням до електромережі, яке заплановано на літо.  

Дозвіл на запуск EPR (вдосконаленої версії європейського реактора з водою під тиском) у Фламанвілі було отримано після 17 років копіткої роботи, затьмареної численними проблемами і колосальним перевищенням витрат (близько 13,2 млрд євро проти початкових 3,3 млрд євро). Загалом за час реалізації проєкту ASN провела близько 600 перевірок.

Реактор потужністю 1,6 тис. МВт стане найпотужнішим у світі і в ядерному парку Франції, який тепер налічує 57 реакторів.

Підключення до електромережі відбудеться тільки через кілька місяців, коли реактор досягне 25% своєї потужності. На думку EDF, реактор має вийти на 100% потужності тільки до кінця року.

Постачальник енергії (EDF) повинен буде ще тричі звернутися за дозволом до ASN. Це стосується фаз «перед запуском ядерної реакції», потім «на рівні потужності 25% і потім на рівні 80%».

Як повідомлялося, президент Франції Еммануель Макрон заявив, що готовий обговорити ідею використання ядерних боєголовок Франції для захисту ЄС від загроз із боку Росії.

Раніше російське Міноборони анонсувало проведення військових навчань, на яких буде відпрацьовано застосування тактичної ядерної зброї.

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Теги: Франція енергетика

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