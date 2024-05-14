В Україні запроваджено аварійні відключення світла

Сьогодні, 14 травня, з 21:00 до 24:00 «Укренерго» вимушене запровадити контрольовані аварійні відключення

Причина відключень – значний дефіцит електроенергії в системі внаслідок російських обстрілів

«Укренерго» вводить екстрені відключення світла у всіх регіонах України. Вони триватимуть з 21:00 до 00:00. Про це повідомляє пресслужба «Укренерго».

«Сьогодні, 14 травня, з 21:00 до 24:00 «Укренерго» вимушене запровадити контрольовані аварійні відключення для промислових та побутових споживачів в усіх регіонах України. Енергоживлення об'єктів критичної інфраструктури не обмежується.

Причина – значний дефіцит електроенергії в системі внаслідок російських обстрілів та зростання споживання через похолодання», – йдеться в повідомленні.

Як зазначила пресслужба, завтра, 15 травня, для промислових споживачів графіки обмеження потужності будуть діяти протягом всієї доби – з 00:00 до 24:00.

«Укренерго» вводить екстрені відключення світла у всіх регіонах України фото: Facebook/«Укренерго»

Як повідомлялося, у деяких областях України ввели графіки аварійних відключень. Зокрема, йдеться про Львівську, Івано-Франківську, Сумську, Вінницьку, Полтавську, Дніпропетровську та у м. Києві.

За вказівкою НЕК «Укренерго» першими графіки аварійних відключень ввели на Львівщині та Сумщині. Причиною став дефіцит потужності через масовані атаки РФ на енергосистему України.

Нагадаємо, якщо споживання електроенергії буде рости ще більше, то в Україні можуть бути введені обмеження для побутових споживачів.

До слова, заступниця міністра енергетики Світлана Гринчук повідомила, що чергові важкі періоди для української енергосистеми настануть із приходом високих температур, а також із майбутнім опалювальним сезоном.

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