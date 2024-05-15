«Укренерго» запроваджує відключення світла в усіх регіонах України

Причиною обмежень є збільшення споживання електроенергії під час похолодання

Відключення електроенергії триватимуть з 19:25 до 22:00

«Укренерго» запроваджує контрольовані аварійні відключення для промислових та побутових споживачів в усіх регіонах України. Вони триватимуть з 19:25 до 22:00, повідомляє пресслужба компанії.

Зокрема, з 00:00 та впродовж доби 16 травня по всій Україні для побутових та промислових споживачів будуть діяти планові обмеження – графіки погодинних відключень (ГПВ).

«Це допоможе зробити контрольовані відключення більш передбачуваними для споживачів, а роботу енергосистеми більш безпечною. Диспетчерський центр «Укренерго» вже довів до обленерго ліміти споживання для кожного регіону», – йдеться в повідомленні.

Отримати інформацію про те, як саме будуть діяти обмеження споживання у вашому регіоні, можна буде в кабінеті споживача, на офіційних сайтах обленерго, а також на їхніх сторінках у соцмережах.

Пресслужба «Укренерго» зазначає, що причиною обмежень є збільшення споживання електроенергії під час похолодання.

«Потужностей українських електростанцій недостатньо через наслідки п’яти ракетно-дронових атак, здійснених Росією по українській енергосистемі з 22 березня. Обсяг обмежень розподілений рівномірно між всіма регіонами. Енергоживлення об'єктів критичної інфраструктури не обмежується», – пише пресслужба.

«Укренерго» запроваджує контрольовані аварійні відключення для промислових та побутових споживачів в усіх регіонах України фото: Facebook/«Укренерго»

Раніше повідомлялося, що у Києві та низці областей України введено екстрені відключення.

Нагадаємо, вчора «Укренерго» ввело екстрені відключення світла у всіх регіонах України. Вони тривали з 21:00 до 00:00.

Як повідомлялося, якщо споживання електроенергії буде рости ще більше, то в Україні можуть бути введені обмеження для побутових споживачів.