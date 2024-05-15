Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

«Укренерго» запроваджує відключення світла в усіх регіонах України

Ростислав Вонс
glavcom.ua
«Укренерго» запроваджує відключення світла в усіх регіонах України
Причиною обмежень є збільшення споживання електроенергії під час похолодання
фото з відкритих джерел

Відключення електроенергії триватимуть з 19:25 до 22:00

 «Укренерго» запроваджує контрольовані аварійні відключення для промислових та побутових споживачів в усіх регіонах України. Вони триватимуть з 19:25 до 22:00, повідомляє пресслужба компанії.

Зокрема, з 00:00 та впродовж доби 16 травня по всій Україні для побутових та промислових споживачів будуть діяти планові обмеження – графіки погодинних відключень (ГПВ).

«Це допоможе зробити контрольовані відключення більш передбачуваними для споживачів, а роботу енергосистеми більш безпечною. Диспетчерський центр «Укренерго» вже довів до обленерго ліміти споживання для кожного регіону», – йдеться в повідомленні.

Отримати інформацію про те, як саме будуть діяти обмеження споживання у вашому регіоні, можна буде в кабінеті споживача, на офіційних сайтах обленерго, а також на їхніх сторінках у соцмережах.

Пресслужба «Укренерго» зазначає, що причиною обмежень є збільшення споживання електроенергії під час похолодання.

«Потужностей українських електростанцій недостатньо через наслідки п’яти ракетно-дронових атак, здійснених Росією по українській енергосистемі з 22 березня. Обсяг обмежень розподілений рівномірно між всіма регіонами. Енергоживлення об'єктів критичної інфраструктури не обмежується», – пише пресслужба.

«Укренерго» запроваджує контрольовані аварійні відключення для промислових та побутових споживачів в усіх регіонах України
«Укренерго» запроваджує контрольовані аварійні відключення для промислових та побутових споживачів в усіх регіонах України
фото: Facebook/«Укренерго»

Раніше повідомлялося, що у Києві та низці областей України введено екстрені відключення.

Нагадаємо, вчора «Укренерго» ввело екстрені відключення світла у всіх регіонах України. Вони тривали з 21:00 до 00:00.

Як повідомлялося, якщо споживання електроенергії буде рости ще більше, то в Україні можуть бути введені обмеження для побутових споживачів.

Читайте також: Знову відключення світла? Прості поради, як до цього підготуватись
Теги: Укренерго електроенергія енергетика відключення

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Україні бракує світла через ворожі обстріли енергетичної інфраструктури
«Укренерго» повертає обмеження енергопостачання для промисловості
13 травня, 14:20
«Рік важкої роботи був знівельований новою серією масованих обстрілів»
Україні потрібна розподілена енергетика для мінімізації шкоди від російських обстрілів – експерт
11 травня, 13:23
Російські обстріли завдали значних уражень обʼєктам гідроенергетики
Російські загарбники зруйнували дві ГЕС
9 травня, 13:27
Причиною введення обмежень став дефіцит електроенергії внаслідок ворожих масованих ударів
«Укренерго» ввело аварійні відключення світла для бізнесу
8 травня, 20:00
Лише тиждень тому від чергового масованого обстрілу ворога постраждали двоє енергетиків, нагадав Салєєв.
Стало відомо, скільки енергетиків постраждали від атак на ТЕС з початку війни
3 травня, 19:05
Доктор фізико-математичних наук, професор Степан Поп
«По шляху будівництва, а не його заперечення»: науковець про розвиток вітрової енергетики на Закарпатті
24 квiтня, 18:44
Георгій Гелетуха, голова правління Біоенергетичної асоціації України
Бізнес назвав умови для збільшення потужностей розподіленої генерації
17 квiтня, 15:06
Унаслідок обстрілів у Харківській і Сумській областях пошкоджено розподільні газопроводи
Через атаки РФ пошкоджено газопроводи у двох областях
17 квiтня, 10:58
Найнадійніша енергія у довгостроковій перспективі – це енергія, яка розподілена, мережа європейського типу, вважає експосол США
Україні треба мобілізувати ресурси для розвитку зеленої енергетики – Паєтт
16 квiтня, 18:32

Події в Україні

Відключення світла в Україні та замах на словацького прем'єра. Головне за 15 травня
Відключення світла в Україні та замах на словацького прем'єра. Головне за 15 травня
Мер Білопілля: За час війни понад 20 людей загинули від обстрілів, десятки поранені
Мер Білопілля: За час війни понад 20 людей загинули від обстрілів, десятки поранені
«Укренерго» запроваджує відключення світла в усіх регіонах України
«Укренерго» запроваджує відключення світла в усіх регіонах України
Окупанти вдарили по центру Херсона трьома авіабомбами: майже 20 постраждалих (відео)
Окупанти вдарили по центру Херсона трьома авіабомбами: майже 20 постраждалих (відео)
«Евакуація з Харкова»: МВС попередило українців про новий фейк росіян
«Евакуація з Харкова»: МВС попередило українців про новий фейк росіян
Росія хоче навести паніку у двох містах України для просування переговорів
Росія хоче навести паніку у двох містах України для просування переговорів

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
16K
Представник штабу Командування ТрО: За мотивованих добровольців йде шалена конкуренція між підрозділами
8278
Втрати ворога станом на 15 травня 2024 – Генштаб ЗСУ
7212
Путін «кладе на стіл» Харківську область: що значить нова заява диктатора
6397
Вибухи на аеродромі «Бельбек» у Криму: стали відомі наслідки (фото, відео)
4830
Удар по аеродрому «Бельбек». Україна могла пошкодити винищувачі МіГ-31 – Defense Express
4117
Піхотні групи окупантів зайшли до Вовчанська – Міноборони

Новини

Через необхідність відновлення енергосистеми розглядається варіант збільшення тарифу на світло до 4,8 грн за кіловат
Сьогодні, 17:23
Під час стрибка з парашутом на Одещині загинув 19-річний курсант
Сьогодні, 15:51
Підвищення акцизу на пальне. Економіст пояснив наслідки
Сьогодні, 13:17
Уряд має знайти кредити для «Енергоатому» та «Укренерго» – інвестори
Сьогодні, 11:37
РФ використовує снаряди з КНДР, які виготовили у 1970-х – Business Insider
Вчора, 21:24
Навіщо Путін звільнив Шойгу – Центр протидії дезінформації дав роз'яснення
Вчора, 19:17

Прес-релізи

Майже половина підприємств відзначають покращення ділової активності у порівнянні з минулим роком, – опитування
Майже половина підприємств відзначають покращення ділової активності у порівнянні з минулим роком, – опитування
19 квiтня, 15:45
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua