«Зима буде викликом»: Україна за місяць втратила 7 ГВт енергогенерації

«Зима буде викликом. Тому зараз ми обговорювали способи, як можна було б швидко збільшити генерацію», – Галущенко

Міністр енергетики Герман Галущенко заявив, що внаслідок атак РФ, Україна втратила 7 ГВт потужностей генерації електроенергії. Про це він повідомив під час поїздки в Брюссель на неформальне засідання міністрів енергетики Євросоюзу.

«Ми приблизно порахували, що втратили до 7 ГВт у нашій системі. Це гігантський обсяг генерації. І вони також знищили низку високовольтних трансформаторів на підстанціях, які передають електроенергію», – зазначив міністр енергетики.

Галущенко зауважив, що влітку Україна зможе частково компенсувати ці втрати, користуючись із відновлювальних джерел енергії, насамперед сонця.

«Зима буде викликом. Тому зараз ми обговорювали способи, як можна було б швидко збільшити генерацію», – повідомив політик.

Нагадаємо, що Росія поновила удари по енергетичній інфраструктурі України. Тому українцям слід підготуватися до будь-яких сценаріїв навесні та влітку. Про це заявив міністр енергетики Герман Галущенко в інтерв’ю телеканалу «Рада».

За його словами, питання про те, чи можливі знову блекаути в Україні, йому досить часто задавали до початку опалювального сезону минулого року.