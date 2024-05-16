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Погодинні відключення світла у Києві: де і як знайти графіки (інструкція)

Ірина Міллер
glavcom.ua
Погодинні відключення світла у Києві: де і як знайти графіки (інструкція)
Київська міська військова адміністрація зазначає, що відключення світла – вимушена міра
фото з відкритих джерел

Під час довготривалих відключень всі мешканці міста Києва можуть скористатися «Пунктами незламності»

У Києві 16 травня через значний дефіцит в енергосистемі запровадили погодинні стабілізаційні відключення світла. «Главком»  розповідає, де шукати графіки відключення світла.

Графіки відключення світла у Києві: де їх шукати

Графіки погодинного відключенян можна знайти на сайтах YASNO та ДТЕК. Щоб перевірити, коли і де будуть у столиці вимикати світло:

  • перейдіть на сайт ДТЕК;
  • виберіть опцію «Відсутня електроенергія»;
  • введіть свою вулицю та номер будинку у відповідних рядках.

Для отримання графіка за допомогою YASNO, зробіть наступне:

  • перейдіть на сайт YASNO;
  • виберіть свій регіон у правому верхньому кутку;
  • натисніть на «Графік можливих відключень»;
  • введіть свою вулицю та номер будинку у відповідних рядках.

Також ознайомитися з графіками відключення світла можна у чат-боті YASNO в телеграмі. Для цього:

  • перейдіть за посиланням, чат-бот відкриється автоматично;
  • оберіть свій регіон;
  • натисніть «Можливі відключення»;
  • введіть свою адресу.

Київська міська військова адміністрація зазначає, що відключення світла – вимушена міра. «Це вимушена міра для стабілізації роботи енергосистеми країни. Для всіх регіонів, і для Києва зокрема, вже сформовані графіки відключень електроенергії. Під час довготривалих відключень всі мешканці міста Києва можуть скористатися «Пунктами незламності», – наголосили в КМВА. 

Міська влада просить всіх споживачів ощадливо споживати електроенергію. Побутовіихспоживачів просять не вмикати всі потужні електроприлади одночасно, переносити прання на ніч та вимикати світло у порожніх приміщеннях. Бізнес та промисловість просять зменшити освітлення торгівельних залів та використання енергоємного обладнання, переглянути виробничі процеси, максимально залучати імпорт для гарантованого уникнення відключень та посилення стійкості енергосистеми.

За даними місцевої влади, в Києві відкрито близько тисячі таких об’єктів. Інформацію про їхнє розташування можна дізнатися у застосунку «Дія», в районних адміністраціях, органах місцевого самоврядування та на сайті.

У застосунку «Дія» є інтерактивна мапа, де можна знайти найближчий «Пункт незламності», дізнатися адресу, графік та умови роботи, а також прокласти до нього маршрут. Сервіс працює навіть без доступу в мережу Інтернет, але для цього потрібно завчасно завантажити карту вибраного регіону в «Дії».

Нагадаємо, кияни мають загальний борг перед постачальниками електроенергії у розмірі понад 450 млн грн. Про це повідомляє постачальник Yasno.

Внаслідок виникнення значної заборгованості постачальник ініціює відключення боржників. У повідомленні зазначені категорії споживачів, які можуть позбутися електрозабезпечення до погашення боргів.

Як повідомлялося, через ракетні удари Україна втратила 7 ГВт теплових і гідроелектростанцій. Наразі ситуація керована, однак вже влітку очікуються відключення світла. За словами Олександра Харченка, директора Центру досліджень енергетики, малоймовірно, що Україна без цейтнотів пройде піки споживання в липні-серпні та взимку. 

Читайте також: Знову відключення світла? Прості поради, як до цього підготуватись
Теги: Київ електроенергія інтернет самоврядування відключення

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