Кулеба розповів, за яких умов Путін сам прийде на переговори

Україна має суттєві важелі впливу на російського диктатора

Президент країни-агресорки Російської Федерації Володимир Путін може погодитися на переговори з президентом України Володимиром Зеленським, коли буде змушений обирати між відмовою від окупованих територій на півдні чи ОРДЛО. Про це написав міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба у статті для Foreign Affairs.

«Якщо ми просунемося на півдні та сході, зможемо змусити Путіна обирати між тим, щоб залишити південні міста, включно з Херсоном та Мелітополем, щоб учепитися за Донбас, і тим, щоб залишити заново окуповані території у Донецькій і Луганській областях, щоб триматися за південь. Коли ми досягнемо цього етапу, Путін, швидше за все, стане серйозніше наполягати на переговорах щодо припинення вогню», – пише Кулеба.

«Нашою метою як і раніше буде виведення російських військ з України. Зрештою, Путін вивів російські війська з районів навколо Києва, зіткнувшись з достатньою кількістю провалів. Якщо наші збройні сили стануть сильнішими і успішнішими, у нього будуть вагомі причини зробити це знову», – зауважив очільник МЗС.

«Путін міг би навіть заявити, що «спецоперація» успішно досягла своїх цілей з демілітаризації та денацифікації України, що б це для нього не означало. Пропаганда також може допомогти Путіну подати виведення військ як знак гуманного поводження з російськими солдатами і як мудрий крок до миру загалом», – додав Кулеба.

В іншому випадку, якщо Путін залишиться непохитним, Україна може просунутися далі у Луганській і Донецькій області до тих пір, поки він не буде вести переговори або поки українська армія не досягне державного кордону.

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що переговори які мали б покласти край розв’язаній Росією війні зараз не відбуваються виключно через позицію Російської Федерації.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що готовий до переговорів із Путіним, але без його посередників, і на умовах діалогу, а не ультиматуму.

У відповідь речник Путіна Дмитро Пєсков заявив, що очільник Кремля ніколи не відмовлявся від зустрічі із Зеленським, але вона має бути підготовлена.

Кілька днів тому Андрій Руденко заявив, що Україна не надала відповіді на «російський проєкт договору», надісланий раніше Москвою. Українська ж сторона в особі радника голови Офісу президента Михайла Подоляка пояснює, що росіяни просто займаються шантажуванням.