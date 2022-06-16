Президент пояснив, чому не відбуваються переговори про закінчення війни

Зеленський заявив, що переговори щодо закінчення війни не відбуваються через позицію та дії Росії

Україна буде боротися з країною-агресоркою поки не буде гарантовано її повну безпеку і територіальну цілісність, підкреслив Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що переговори які мали б покласти край розв’язаній Росією війні зараз не відбуваються виключно через позицію Російської Федерації. Про це глава держави сказав у своєму традиційному вечірньому зверненні.

«Загалом моє враження від зустрічі позитивне. Всі лідери розуміють, чому зараз не відбуваються переговори щодо закінчення війни. Виключно через позицію Росії, яка намагається тільки залякувати всіх у Європі та продовжувати руйнацію нашої держави. Не шукати шлях до миру – вони не хочуть. Це агресор, він повинен визначитися передусім для себе, що війну треба завершувати», – зазначив Зеленський.

Водночас він наголосив, що українці продовжать боротися, поки не гарантують нашій державі повну безпеку і територіальну цілісність.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що готовий до переговорів із Путіним, але без його посередників, і на умовах діалогу, а не ультиматуму.

У відповідь речник Путіна Дмитро Пєсков заявив, що очільник Кремля ніколи не відмовлявся від зустрічі із Зеленським, але вона має бути підготовлена.

Кілька днів тому Андрій Руденко заявив, що Україна не надала відповіді на «російський проєкт договору», надісланий раніше Москвою. Українська ж сторона в особі радника голови Офісу президента Михайла Подоляка пояснює, що росіяни просто займаються шантажуванням.