Відновлено зв'язок між Чорнобильською АЕС і МАГАТЕ

МАГАТЕ досі не отримує дистанційну передачу даних від своїх систем моніторингу, встановлених на Чорнобильській АЕС

Увечері 19 квітня було відновлено зв'язок між Міжнародним агентством з атомної енергії (МАГАТЕ) і Чорнобильською атомною електростанцією. Про це йдеться у заяві для преси генерального директора МАГАТЕ Рафаеля Маріано Гроссі.

«Ситуація нестійка, тож це дуже хороша новина, що тепер регулятор може зв’язатися зі станцією безпосередньо, коли це необхідно», – сказав Гроссі.

За його словами, «місія експертів МАГАТЕ» планує відвідати об'єкт пізніше цього місяця, щоб «провести оцінки ядерної безпеки, безпеки та радіології, доставити життєво важливе обладнання та відремонтувати системи дистанційного моніторингу».

Що стосується гарантій, МАГАТЕ заявило, що досі не отримує дистанційну передачу даних від своїх систем моніторингу, встановлених на Чорнобильській АЕС, але такі дані передаються до штаб-квартири МАГАТЕ з інших АЕС в Україні.

Стосовно 15 робочих реакторів країни на чотирьох АЕС українська сторона заявила, що наразі до мережі підключено сім, у тому числі два на підконтрольній Росії Запорізькій АЕС, два на Рівненській АЕС, два на Південно-Українській АЕС та один на Хмельницькій. Інші вісім реакторів зупиняються на регулярне технічне обслуговування або утримуються в резерві. Системи безпеки продовжують працювати на чотирьох АЕС.

Нагадаємо, Чорнобильська АЕС понад місяць була окупована збройними підрозділами РФ. 10 березня МАГАТЕ втратило зв'язок з атомною електростанцією.

На ЧАЕС 2 квітня підняли прапор України. А ось серед окупантів розпочалася паніка через опромінення військових у зоні ЧАЕС.