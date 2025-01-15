Коли закінчиться війна. Історик Грицак окреслив сценарій розвитку подій на 2025 рік

Ярослав Грицак: «Почнуться перемовини. Але не закінчиться війна»

У 2025 році найбільш ймовірним сценарієм є початок перемовин. Тиск щодо них буде як на диктатора Путіна, так і на Зеленського. Таку думку в інтерв'ю «Главкому» виразив професор Львівського католицького університету, історик Ярослав Грицак.

Водночас професор підкреслює, що за яких умов ймовірні перемовини в цьому році закінчаться – невідомо.

«На жаль, війна триватиме. Є питання, відповідь на яке ми не можемо знати. Який потенціал у Росії, зокрема економічний? Одні кажуть, що 2025 рік буде критичний для російської економіки: гіперінфляція, стагфляція. Інші це заперечують. Насправді, Росія має ще запас на 3-5 років. Але насправді, наскільки він довгий?» – наголосив історик.

Грицак також звернув увагу на інше важливе питання: чи російська армія досягла своєї вершини, чи вона може досягнути ще більшої вершини?

«Мова і про людський фактор, бо виглядає, що кількість рекрутів в російській армії вже не заміщає втрати. Зменшується і потік тих, які хочуть воювати за гроші. Якщо такі проблеми є, то Путін змушений буде оголосити мобілізацію», – пояснив науковець. Він зауважив, що оголошення мобілізації – це фактично дестабілізація в РФ.

Нагадаємо, війна Росії проти України не закінчиться у 2025 році. Таку думку висловив професор Львівського католицького університету, історик Ярослав Грицак в інтерв'ю «Главкому».

До слова, диктатор РФ Володимир Путін, який не просто почав російсько-українську війну, а й запустив масштабні механізми війни всередині Росії, вже не зможе їх зупинити. Надто великий ризик вибуху всередині країни-агресорки, заявив в інтервʼю «Главкому» професор Львівського католицького університету та історик Ярослав Грицак.