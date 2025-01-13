Історик Грицак назвав країни, які допоможуть Україні здобути повну перемогу над Росією

Грицак: Є лише кілька держав, які хочуть поразки Росії

Професор Львівського католицького університету та історик Ярослав Грицак назвав країни, які допоможуть Україні здобути повну перемогу над Росією. На його думку, є лише кілька держав, які хочуть поразки Росії. Про це він розповів в інтерв'ю «Главкому».

«Наша повна перемога – це неспроможність Росії вести війну, загибель режиму. Між тим, наші головні партнери, від яких значною мірою залежить наше виживання, не хочуть поразки Росії. Про це США прямо говорили, зокрема. Хто ж тоді нам допоможе на шляху до нашої повної перемоги, якщо навіть найближчі союзники не готові за це впрягтися?», – зазначив Грицак.

За його словами, перша країна, яка хоче поразки Росії, це Британія. Саме вона вважає, що Росія – це ворог номер один. По-друге, це країни Північної Європи.

«Не знаю, але з цього можна щось будувати, воєнну промисловість нарощувати, яка буде будувати в Україні артилерійські снаряди зокрема. В рамках цього союзу можна добиватись щита над частиною України. Тоді можуть бути зміни у війні. Ми не можемо вступати в перемовини в слабкій позиції. А ми зараз в слабкій позиції. Якщо ми говоримо про перемовини, нам треба готувати ці перемовини. А зараз в цій ситуації, в якій ми є, скажемо відверто, при цій нашій позиції, при цьому нашому уряді і при цій позиції наших сусідів нас прирікають на довгу, повільну і болісну агонію. Можливо, навіть не поразку», – зауважив він.

Також, за словами Грицака, можна буде посилити цей проукраїнський союз (який бажатиме саме поразки Росії – ред.), якщо вдасться привернути до нього Німеччину. Власне, він припускає, що таки вдасться. І тоді будуть зміни.

«Ми повинні прийняти повну невизначеність цієї війни. Кожен сценарій, який ми зараз пророкуємо, проговорюємо, правдоподібно не станеться. Тому що війна – це сценарій невизначеності. А війна закінчиться якось так, як ми не будемо знати. І в цьому, я вважаю, є шанси. Не загроза, а шанси. Можливі різні сценарії можливі. У такому сценарії невизначеності виграє позитивний цинічний оптимізм, твердість позицій», – резюмував Грицак.

Нагадаємо, війна Росії проти України не закінчиться у 2025 році. Таку думку висловив професор Львівського католицького університету, історик Ярослав Грицак в інтерв'ю «Главкому».

Також у грудні 2024 року польські та українські історики підписали спільне комюніке щодо складних сторінок історії двох країн, зокрема періоду діяльності УПА та світових воєн. Одним із підписантів комюніке був професор Львівського католицького університету, історик Ярослав Грицак. Він в інтерв'ю «Главкому» назвав цей крок важливим для діалогу між дослідниками країн.