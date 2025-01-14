Історик пояснив, чому навіть сам Путін не може зупинити війну

Грицук: Путін може лише піти на перемовини, тому що він перевів всю Росію на воєнні рамки

Ярослав Грицак: Путін хоч запустив сам механізми війни, але зупинити його сам не зможе

Диктатор РФ Володимир Путін, який не просто почав російсько-українську війну, а й запустив масштабні механізми війни всередині Росії, вже не зможе їх зупинити. Надто великий ризик вибуху всередині країни-агресорки, заявив в інтервʼю «Главкому» професор Львівського католицького університету та історик Ярослав Грицак.

За його словами, Путін може лише піти на перемовини, тому що він перевів всю Росію на воєнні рамки. «Надто велика енергія всередині Росії, це може вибухнути. І Путін це знає. В економіці воєнні рамки, у суспільстві воєнні рамки, у пропаганді воєнні рамки, дуже важко вийти з цього стану», – пояснив науковець.

Грицак пояснює, що і війна швидко не закінчиться хоча б тому, що Путін хоч запустив сам механізми війни, але зупинити його сам не зможе.

«Якщо ця війна надовго, то ми виходимо з того, що перемога України – це доведення Росії до того стану, коли вона більше не зможе чи не схоче воювати. Умовно кажучи, до колапсу Росії. Я не знаю, коли ця перемога буде. Це не перемога 2025 року. Ця перемога, знову ж таки, може бути у 2028-2030 роках. Але це якщо ми говоримо винятково про нашу війну. І це буде перемога – максимум. Ми зараз до неї одним кроком не прийдемо. Більшість експертів кажуть, що Росія за Путіна не має великого тривалого майбутнього. Вона має коротке майбутнє. Але про яку кількість років мова, я не знаю», – заявив історик.

Професор наголосив, що є водночас і «проміжна перемога, перемога мінімум» – це вийти з цієї війни в тих кордонах, у яких вдасться увійти до ЄС, зберігши потенціал України, людей.

Грицак переконаний, що не буде одної формули перемоги: «Буде формула перемоги мінімум, перемоги максимум. Ми повинні йти до перемоги максимум через перемоги мінімум. Тому що, за великим рахунком, поразка України – це зникнення України з карти світу. Ось це буде поразкою нашою і перемогою Путіна. Маємо зробити все, аби цього не сталося».

Історик наголосив, що для України важливіші не території, а люди, їхнє майбутнє і де вони його реалізовуватимуть. Він додав, що це майбутнє має бути в Україні, а сама Україна – бути частиною чогось більшого, зокрема ЄС.

Нагадаємо, війна Росії проти України не закінчиться у 2025 році. Таку думку висловив професор Львівського католицького університету, історик Ярослав Грицак в інтерв'ю «Главкому».

Також у грудні 2024 року польські та українські історики підписали спільне комюніке щодо складних сторінок історії двох країн, зокрема періоду діяльності УПА та світових воєн. Одним із підписантів комюніке був професор Львівського католицького університету, історик Ярослав Грицак. Він в інтерв'ю «Главкому» назвав цей крок важливим для діалогу між дослідниками країн.