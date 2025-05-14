Росія приховує внутрішню катастрофу

Росія тріщить зсередини – і це ніяк вже не приховати

Коли хтось каже, що Росія міцна і розмови про її близький крах – це фантазії, то я списую почуте на погане знання предмета.

Тільки ті, хто звертає увагу на важливі деталі, може розумітися на природі речей. Московія давно навчилася маскувати катастрофічні внутрішні стани гарною вітриною. Прикладів достатньо.

Лише окремі фахівці звернули увагу на масову бійку, яка відбулася днями під час студентського чемпіонату РФ з боротьби у столиці Північної Осетії – Владикавказі. Все почалося із неспортивної сутички борців з Дагестану і Осетії.

Для того, щоб розуміти, що сталося, треба хоч трохи розбиратися у тому, що відбувається на Північному Кавказі зараз. Зокрема, знати про ставлення абсолютно усіх північнокавказців до осетин. І все через росіян. Список накопичених проблемних питань – немаленький.

Не здивуюся, що ось цей борець з Дагестану міг бути етнічним інгушем або чеченцем, наприклад. У них свій рахунок до осетин. У Дагестані серед молоді зараз свої процеси. Недавню перестрілку бачили усі. Причиною вважають релігійні утиски. І таке відбувається постійно. Тут можна довго розповідати.

Такі масові бійки на турнірі не можуть бути причиною чогось, вони є відображенням або наслідком глибших процесів. Ця подія є лише ланкою надзвичайно руйнівних процесів всередині РФ на міжетнічному і міжрелігійному ґрунті.

Щось мало не щодня відбувається у різних місцях РФ. Зупинити це майже неможливо. Воно закінчиться або величезним конфліктом (мʼяко кажучи), або сегрегацією мусульман і корінних народів.

У перше я вірю, у друге – ні. Саме це дає підстави говорити про дуже «гарячі» перспективи для недоімперії з фантазіями глобального масштабу. Дуже скоро вони не здатні будуть впоратися зі своїми внутрішнім проблемам. І це стане нарешті очевидним для найтупіших.