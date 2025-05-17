Сибіга заявив, що план Путіна провалився

Сибіга виділив, що Путіну треба набратись сміливості та зустрітись з президентом Зеленським

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга підбив підсумки зустрічі російської та української сторін у Стамбулі. Переговори Сибіга оцінив у дописі, передає «Главком».

Глава українського МЗС заявив, що план диктатора Путіна представити зустріч у Стамбулі як продовження березня 2022 року зазнав поразки.

«Бо це вже абсолютно нова динаміка, нова точка відліку. Зараз інші умови та реалії. І ключовим є фактор США та мирних зусиль Президента Дональда Трампа», – каже він.

Сибіга підкреслив, що на переговорах вдалося домовитись про повернення 1000 українських полонених та зазначив: Вже навіть лише заради цього все це мало сенс.

Окремо він відзначив, що Путін відправив на переговори делегатів низького рівня, які не мають достатніх повноважень, що говорити про припинення вогню. Водночас додав, що Україна продовжить наполягати на безумовному та тривалому, повному припиненні вогню.

Серед іншого, Сибіга виділив, що російському президенту треба набратись сміливості та зустрітись з президентом Володимиром Зеленським.

«Сьогодні Україна довела, що прагне миру та серйозно ставиться до роботи над його відновленням. Для того, щоб Росія теж почала роботи реальні кроки до миру, потрібно продовжувати та збільшувати тиск. Україна продовжить триматися своєї лінії та досягати своїх результатів. Повертати людей, додаватися тиші, безпеки та миру. Це ключовий пріоритет. І посилення України та нашої обороноздатності триває та триватиме. Це головне», –підсумував міністр.

Зауважимо, що протягом тижня увага всього світу була прикута до Туреччини, де мали відбутися перші «прямі україно-російські переговори» з 2022 року. Запропонував такий формат безпосередньо Володимир Путін у своєму зверненні в ніч на 11 травня, причому одразу назвав і місце, і дату цих перемовин.

Щоправда, зробив він це, свідомо проігнорувавши запропоноване Україною, Європою та США 30-денне перемир’я. Тож з самого початку закралися підозри, що Кремль насправді хоче «з’їхати» з теми перемир’я, підмінивши її безплідним переливанням з пустого в порожнє, в чому російські переговорники є великими майстрами. Забігаючи вперед, можна сказати, що приблизно так і відбулося, але з деякими цікавими нюансами.

Більше читайте в матеріалі «Главкома» ««Віддайте п’ять областей!» Агресор та жертва поговорили віч-на-віч».

Нагадаємо, у Стамбулі відбулись переговори між Україною та Росією. Європейські лідери висловились про позицію Росії під час переговорів у Стамбулі. Політики відзначають, що саме Росія гальмує процес припинення вогню.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський, глава Франції Емануель Макрон, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, премʼєр Британії Кір Стармер та глава уряду Польщі Дональд Туск провели телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом.

За словами президента, політики обговорили зустріч у Стамбулі. Як зазначив лідер нашої держави, Україна готова до максимально швидких кроків заради реального миру, і важливо, щоб світ тримався сильних позицій.

Як відомо, українська та російська делегації завершили переговори про припинення вогню. Як зазначив міністр оборони та глава української делегації Рустем Умєров, посадовці під час зустрічі обговорювали можливість обміну у форматі «1000 на 1000». За його словами, це станеться «найближчим часом», проте точну дату він не озвучив. «Ми знаємо дату, але поки не будемо говорити її», – сказав Умєров.

Крім того, делегації готують зустріч на рівні очільників країн: президента України Володимира Зеленського та російського диктатора Володимира Путіна.

Нагадаємо, у Стамбулі, палаці Долмабахче, завершилися тристоронні переговори делегацій України, США та Туреччини. Участь у перемовинах взяли міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, держсекретар США Марко Рубіо, міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан і керівник Офісу президента Андрій Єрмак. Пізніше до перемовин приєднався спецпредставник президента США Кіт Келлог.