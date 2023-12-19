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Серія обстрілів у Донецьку: окупаційна влада заявила про атаку безпілотників (відео)

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Серія обстрілів у Донецьку: окупаційна влада заявила про атаку безпілотників (відео)
Пушилін стверджує, що за день Донецьк обстріляли 22 рази
фото: скрін із відео з соцмереж

У мережі повідомили про великі руйнування, зокрема перебиті мережі водо- й теплопостачання

У тимчасово окупованому Донецьку сьогодні, 19 грудня, під обстріли потрапили кілька районів. Від них начебто постраждали 15 місцевих мешканців. Про це заявив самопроголошений голова окупованої Донеччини Денис Пушилін.

Обстріли фіксували в Петровському, Куйбишевському та Київському районах міста. Через них начебто постраждали 15 жителів Донецька.

Зокрема, Пушилін заявив, що в Кіровському районі міста постраждали два працівники-енергетики. Вони зазнали поранень нібито внаслідок скидання боєприпасу з безпілотника.

Через обстріли начебто пошкоджені понад 20 будинків та вісім об'єктів інфраструктури. У місцевих Telegram-каналах також повідомляли, що у місті перебиті мережі водо- й теплопостачання. 

Самопроголошений голова окупованої частини Донеччини стверджує, що за день Донецьк обстріляли 22 рази з використанням артилерії й безпілотників.

Додамо, що Донецьк захоплений росіянами з 2014 року. За цей час окупанти неодноразово обстрілювали місто і звинувачували при цьому українських військових.

Нагадаємо, нещодавно у Донецьку спалахнула велика пожежа: у мережі повідомили про приліт по базі окупантів.

Теги: обстріл Донецьк

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