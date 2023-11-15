Україна створює морські дрони «з сюрпризами» – Федоров

Російські кораблі будуть почуватися неспокійно у Чорному морі через нові моделі дронів

Україна перейшла до серійного виробництва морських дронів і розробляє нові моделі з «сюрпризами» для російських військ. Про це розповів міністр цифрової трансформації Михайло Федоров в ефірі телемарафону.

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«Україна виробляє достатньо багато надводних безпілотників. Розробляються нові моделі з сюрпризами. Тому, думаю, російські кораблі будуть почуватися доволі неспокійно у Чорному морі», – зазначив Федоров.

За його словами, є задача збільшити масштабування виробництва. Міністр розповів, що зʼявляється дедалі більше виробників дронів і присутня конкуренція.

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«Технології – це можливість відповіді на ту кількість людей, зброї та снарядів, які Росія використовує у війні. Разом із військовими, бізнесом, інженерами ми цілодобово працюємо над тим, аби вивести війну на новий технологічний етап для знищення ворогів», – зауважив очільник Мінцифри.

Він також додав, що в країні зараз активно виробляються ударні БПЛА. З червня українські дрони знищили 627 танків, 869 бронемашин, 700 гармат, більше тисячі опорних пунктів росіян.

Нагадаємо, українські військові тестують новий мобільний та модульний комплекс радіоелектронної боротьби «Етер». Він допоможе військовим ефективніше виконувати завдання на полі бою.

Раніше повідомлялося, що в Україні пропонують спростити процедуру і дозволити державному замовнику купувати безпілотники цивільного призначення. Йдеться про дрони DJI та Autel.