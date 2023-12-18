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Атака безпілотників на аеродром РФ: росіяни назвали втрати

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua

Два «Су-34» не підлягають ремонту

У Росії внаслідок атаки на аеродром «Морозовськ» уражено понад десяток ворожих літаків. Про це повідомляє «Оперативний ЗСУ» з посиланням на росЗМІ.

17 ударних БПЛА (тип встановлюється) вдарили по військовому об'єкту окупантів. Повідомляється, що сім дронів росіяни збили за допомогою ЗРПК «Панцир-С1», а 10 уразили цілі.

«Два «Су-34» не підлягають ремонту. Ще 10 дістали різні пошкодження», – йдеться в дописі.

Нагадаємо, у ніч на 17 грудня Росію атакували безпілотники.

Згодом стало відомо, що безпілотники намагалися атакувати військовий аеродром у місті Морозовськ Ростовської області РФ.

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Теги: втрати аеродром росіяни росія літак

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