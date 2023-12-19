Підсумкова пресконференція президента Зеленського (трансляція)

Глава держави підіб'є підсумки року та відповість на питання журналістів

Сьогодні, 19 грудня, о 16 годині розпочалася підсумкова пресконференція президента України Володимира Зеленського.

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Глава держави підіб'є підсумки року та відповість на питання журналістів.

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Офіс президента повідомив, що акредитація представників засобів масової інформації на захід проводилася до 16:00 18 грудня.

Від одного ЗМІ може бути акредитовано одного кореспондента, одного оператора, одного фотографа.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський анонсував, що з перших чисел січня Україна прожовжить роботу над подальшим залученням підтримки.