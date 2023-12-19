Головна Країна Політика
search button user button menu button

Підсумкова пресконференція президента Зеленського (трансляція)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Підсумкова пресконференція президента Зеленського (трансляція)
фото: Офіс президента

Глава держави підіб'є підсумки року та відповість на питання журналістів

Сьогодні, 19 грудня, о 16 годині розпочалася підсумкова пресконференція президента України Володимира Зеленського.

Глава держави підіб'є підсумки року та відповість на питання журналістів. 

Офіс президента повідомив, що акредитація представників засобів масової інформації на захід проводилася до 16:00 18 грудня.

Від одного ЗМІ може бути акредитовано одного кореспондента, одного оператора, одного фотографа.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський анонсував, що з перших чисел січня Україна прожовжить роботу над подальшим залученням підтримки.

Читайте також:

Теги: війна українці Володимир Зеленський Україна президент Офіс президента

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Про корупцію говорять диспропорційно багато
Корупція в Україні. Чи дійсно все так погано?
9 грудня, 14:45
За словами нардепа Гончаренка, кожен військовий зможе подати рапорт на демобілізацію після набуття такого права не пізніше, ніж за три місяці
Демобілізація військових через півтора року після призову: зареєстровано законопроєкт
30 листопада, 16:34
ЗСУ атакували окупаційні війська поблизу Олешківських пісків
ЗСУ розгромили пункт управління спецпризначенців РФ на лівобережжі Дніпра (відео)
22 листопада, 17:16
Країна-терористка знову атакувала Україну ракетами та дронами
Росія вдарила ракетою по Кривому Рогу
28 листопада, 07:59
Блокування руху може тривати з 23 по 26 листопада
Польські перевізники заблокували ще один пункт пропуску
23 листопада, 11:55
Трюдо закликав лідерів «Великої двадцятки» засудити безвідповідальні дії Росії
Трюдо закликав лідерів G20 покарати Росію
23 листопада, 07:25
Орієнтовний час відключення електроенергії на КПВВ з 09:00 до 21:00
Польща призупиняє роботу одного з пунктів пропуску на кордоні з Україною
27 листопада, 21:10
Незважаючи на погоду, росіяни намагаються штурмувати Авдіївський коксохім практично цілодобово
Штурм Авдіївського коксохіму: яка ситуація в місті
5 грудня, 12:27
Наслідки ракетної атаки на Харківщину
РФ масовано атакувала Україну дронами та ракетами: яка ситуація в регіонах
8 грудня, 10:28

Політика

Уряд призначив нового голову Держлісагентства
Уряд призначив нового голову Держлісагентства
Офіс президента заявив про розробку спільно з ЄС 13-го пакету санкцій проти РФ
Офіс президента заявив про розробку спільно з ЄС 13-го пакету санкцій проти РФ
Гончаренко заявив, що виявив у себе вдома прослушку
Гончаренко заявив, що виявив у себе вдома прослушку
У Зеленського з'явилися два конкуренти: українці розповіли, кому довіряють найбільше
У Зеленського з'явилися два конкуренти: українці розповіли, кому довіряють найбільше
Соратники Дубінського рятують себе: скликали пресконференцію
Соратники Дубінського рятують себе: скликали пресконференцію
Полтава запровадила графік видачі повісток
Полтава запровадила графік видачі повісток

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
35K
Хто платить мільйонні застави за суддів, які потрапили до СІЗО? Відповідь НАБУ
18K
Україна знайшла чим компенсувати дефіцит снарядів
8947
У Зеленського з'явилися два конкуренти: українці розповіли, кому довіряють найбільше
8673
Митрополит ПЦУ прокоментував рішення Ватикана благословляти гей-пари
7482
РФ формує чотири нові полки авіації. ISW оцінив загрозу
7031
Низькооплачувана робота і бідність: дослідження показало реалії життя українців у Чехії

Новини

Окупанти активізували штурми на Запоріжжі – Генштаб
Сьогодні, 07:16
19 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:01
Порошенко розказав про чотири речі, які треба терміново зробити на фронті
Вчора, 13:44
ЗСУ стримують ворога на шістьох напрямках – Генштаб
Вчора, 07:12
Авто в'їхало в кортеж Байдена, стали відомі деталі нової блокади кордону: головне за ніч
Вчора, 06:55
Невеликі дощі та ожеледиця: прогноз погоди на 18 грудня
Вчора, 03:58

Прес-релізи

Як допомогти близьким адаптуватися після повернення з війни. Анонс майстер-класу
Як допомогти близьким адаптуватися після повернення з війни. Анонс майстер-класу
18 грудня, 14:23
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua