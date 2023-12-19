Підсумкова пресконференція президента Зеленського (трансляція)
Глава держави підіб'є підсумки року та відповість на питання журналістів
Сьогодні, 19 грудня, о 16 годині розпочалася підсумкова пресконференція президента України Володимира Зеленського.
Глава держави підіб'є підсумки року та відповість на питання журналістів.
Офіс президента повідомив, що акредитація представників засобів масової інформації на захід проводилася до 16:00 18 грудня.
Від одного ЗМІ може бути акредитовано одного кореспондента, одного оператора, одного фотографа.
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський анонсував, що з перших чисел січня Україна прожовжить роботу над подальшим залученням підтримки.
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