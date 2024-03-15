За підтримки Favbet стартує проєкт з технологічної підготовки українських військових

Спільна ініціатива з «Beta – технології перемоги» з технологічної підготовки українських військових надасть необхідні знання та можливість пройти стажування і тренування

«Безпілотні технології стали геймченджерами на полі бою»

В Україні стартує масштабний проєкт з підготовки військовослужбовців Сил оборони України для ефективного застосування сучасних технологій при виконанні бойових завдань: технологій БПЛА та інших дистанційно пілотованих засобів, звʼязку, радіоелектронної боротьби та розвідки. Проєкт реалізується за фінансової підтримки Favbet. Для військових навчання буде безоплатним.

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Імплементує його організація «Beta – технології перемоги», яка є частиною проєкту Мінцифри «Армія дронів» і з 2022 року навчає особовий склад та консультує підрозділи Сил оборони. Інструктори організації з першого року повномасштабної війни проводили базову підготовку аеророзвідників та артилеристів окремих підрозділів новостворених бригад, працювали з досвідченими військовими частинами для підвищення їх кваліфікації, опанування нових зразків техніки та тактичних прийомів.

«Безпілотні технології стали геймченджерами на полі бою. З перших днів повномасштабного вторгнення ми підтримуємо українську армію необхідною технікою, авто та амуніцією «за запитами військових. Серед перших корпоративних донорів приєднуємося до масштабних зборів у межах проєктів президентської фандрайзингової платформи United24 на придбання БПЛА, інноваційного обладнання для ППО та морських дронів. Фонд Favbet Foundation та компанія Favbet є активними учасниками проєкту «Армія дронів» Міністерства цифрової трансформації.

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Спільна ініціатива з «Beta – технології перемоги» з технологічної підготовки українських військових надасть необхідні знання та можливість пройти стажування і тренування, опанувати навички роботи з БПЛА і не тільки. Це актуальний запит сучасного воєнного часу – володіти новітніми мілітарі-технологіями, і ми прагнемо надати максимальну підтримку українській армії», – говорить головний партнер проєкту, засновник групи компаній Favbet і президент фонду Favbet Foundation Андрій Матюха.

фото: Beta

Старт спільної ініціативи означатиме збільшення обсягів підготовки, підвищення її якості, фокусування зусиль на узагальненні та поширенні бойового досвіду, розбудову спроможностей одного з державних навчальних закладів у сфері оборони.

Ефективне застосування технологій визначає як військовий результат, так і збереження найціннішого ресурсу – життя та здоровʼя українських військових. Близько 90% поранень з обох боків спричинені вогнем артилерії або застосуванням дронів. На атаки FPV-БПЛА приходить близько 50% знищень броньованої техніки, за даними OSINT аналітиків.

«Застосування технологій на війні має критичну важливість, у цьому вже нікого не треба переконувати. Генеральна задача – збільшити кількість та якість застосування високотехнологічних засобів розвідки, коригування, враження, звʼязку, протидії, – зазначає співзасновник Beta Федір Сердюк. – У цій сфері вже працюють потужні державні та приватні, благодійні школи та навчальні організації, тому у Beta чітко визначають свою нішу. У першу чергу – навчання у плануванні операцій, повʼязаних з сучасними технологіями для командирів тактичної ланки. Також – сприяння окремим державним навчальним інституціям в збільшенні власних спроможностей. Стале і системне рішення – коли військові Сил оборони готують військових Сил оборони. І ще – навчальні послуги щодо застосування технологій, запит на які суттєво перебільшує пропозицію. У решту напрямків включатимемось за ургентної потреби».

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фото: Beta

«Beta – технології перемоги» створена, щоб надати українському війську перевагу на полі бою завдяки ефективному використанню сучасних технологій, зокрема шляхом покращення якості аеророзвідки. Навчає особовий склад та консультує офіцерів ЗСУ. Найпопулярнішим навчальним курсом є «Розвідка та коригування артилерійського вогню для операторів БПЛА». «Beta» надає послуги Силам оборони України безоплатно, витрати покриває пул донорів організації.

Від початку повномасштабної війни в Україні за участі групи компаній Favbet, включно з Favbet Foundation, Сили оборони країни отримали понад 290+ автомобілів, у тому числі 53 нових пікапи Peugeot у межах проєкту «Армія дронів» президентської фандрайзингової платформи United24 та більш як 650 дронів різного типу, у тому числі ударного.

Значний обсяг благодійної діяльності групи Favbet здійснюється й за сприяння Favbet Foundation. З початком повномасштабного вторгнення у складі фонду було створено військовий та гуманітарний хаби, що продовжують роботу й дотепер.

Станом на лютий 2024 року загальна сума допомоги українській армії від Favbet перетнула позначку у 300 млн грн.