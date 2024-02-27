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Навіщо росіяни публікують відео страт українських полонених: пояснення Офісу генпрокурора

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Навіщо росіяни публікують відео страт українських полонених: пояснення Офісу генпрокурора
Відео з розстрілами українських полонених спрямовані на деморалізацію ЗСУ
фото ілюстративне

Розстріли росіянами полонених бійців ЗСУ підтримуються вищим керівництвом країни-агресорки

З кінця листопада 2023 року кількість випадків страт росіянами українських військовополонених зростає, адже вище військове керівництво РФ заохочує їх. Про це в інтерв’ю «Радіо Свобода» заявив Юрій Бєлоусов, керівник Департаменту Офісу генпрокурора з протидії злочинам, вчиненим в умовах збройного конфлікту.

За словами Бєлоусова, публікуючи в мережі відео з розстрілами українських полонених, російські військові намагаються деморалізувати ЗСУ. Він переконаний, що за наказами вчиняти такі дії стоїть російське військове та політичне керівництво.

«З кінця листопада минулого року кількість таких випадків зростає. Це свідчить про те, що таке підтримується вищим керівництвом збройних сил РФ. Якби це був поодинокий випадок, то це були б дії конкретного солдата. В цьому випадку, враховуючи географію і кількість (випадків, – ред.) за останній час, це однозначно підтримується вищим керівництвом», – наголосив він.

Представник Офісу генпрокурора зазначив, що вище керівництво країни-агресорки не лише не запобігає таким практикам, а і максимально їх підтримують та віддають прямі накази на здійснення таких дій. Він додав, що за фактом розстрілу українських військовополонених, відео якого з'явилося в мережі 25 лютого, стоїть конкретний підрозділ збройних сил РФ, але не уточнив, який. 

Як повідомлялося, російські окупанти знову розстріляли українських полонених бійців, цього разу на околиці Іванівського біля Бахмута.

Нагадаємо, окупанти розстріляли українських полонених бійців біля Роботиного на Запорізькому напрямку. 

Також російські окупанти розстріляли шістьох полонених захисників на позиції Музей («Зеніт») в Авдіївці, які залишилися під час відходу українських військ. Рідні військовослужбовців впізнали їхні тіла з відео у соцмережах.

Читайте також: Розстріл українських полонених. Омбудсмен зробив заяву через злочини РФ
Теги: війна полон прокурор військові росіяни

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