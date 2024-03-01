Латвія може замінувати кордон з Росією та Білоруссю

Крім посилення заходів щодо захисту кордону, буде використана вже наявна інфраструктура

Латвія має намір зміцнити свій кордон з Білоруссю та Росією, щоб перегородити можливі шляхи проникнення військ противника. Командувач Каспарс Пуданс зазначив, що крім посилення заходів щодо захисту кордону, буде використана вже наявна інфраструктура, пише Delfi.

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Основним завданням буде перекриття шляхів, якими могли б проникнути війська супротивника, включно з закинутими дорогами, мостами та залізничними коліями. Планується зменшити кількість потенційних коридорів уздовж кордону, через які противник міг би здійснити напад.

Це охоплює використання вибухових і невибухових перешкод, розвідувальні заходи, заходи застосування вогню і можливі заходи щодо введення в оману.

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Пуданс сказав, що плани передбачають створення мінних полів уздовж кордону, особливо фокусуючись на протитанкових мінах, щоб запобігти проникненню військової техніки противника на територію Латвії. Ці міни можуть бути активовані віддалено. Однак деталі про те, як саме будуть створюватися перешкоди, не розкриваються.

Раніше повідомлялося, що через міграційний тиск з боку Росії Естонія може тимчасово закрити свої пункти пропуску. Країна закликає своїх громадян повернутися з Росії та не їздити туди.

Нагаадємо, що у грудні Фінляндія повністю закрила свої кордони з Росією через потік мігрантів, переважно з Близького Сходу, які намагаються перетнути кордон і шукають притулку. За заявами фінських урядовців, російська влада навмисно заохочує мігрантів їхати до Фінляндії, намагаючись дестабілізувати країну.

Пункти пропуску мали відкритися 15 січня, проте Фінляндія вирішила залишити їх закритими.