Збирала кошти на ЗСУ: у Єкатеринбурзі затримали громадянку РФ та США

Затримана жінка неодноразово брала участь у публічних акціях на території Сполучених Штатів на підтримку України

У російському Єкатеринбурзі заарештували жінку, яка має громадянство РФ і США, за підозрою у державній зраді через збір коштів для ЗСУ. Про це повідомляє російське пропагандистське агентство ТАСС з посиланням на Федеральну службу безпеки Росії.

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«Федеральною службою безпеки в Єкатеринбурзі припинено протиправну діяльність 33-річної мешканки Лос-Анджелеса, яка має подвійне громадянство Росії та США, причетної до надання фінансової допомоги іноземній державі в діяльності, спрямованій проти безпеки нашої країни», – йдеться у повідомленні.

Як стверджує ФСБ, «з лютого 2022 року вона ініціативно здійснювала збори грошей на користь однієї з українських організацій, які згодом спрямовували на придбання ЗСУ предметів тактичної медицини, екіпіровки, засобів ураження та боєприпасів».

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Росіяни заявили, що окрім збору коштів для української армії вона неодноразово брала участь у публічних акціях на території Сполучених Штатів на підтримку України.

Наразі їй інкриміновано державну зраду. Жінку тримають піл вартою.

Зазначимо, що за статтею про держзраду у Росії загрожують тривалі терміни ув'язнення, аж до довічного.

Як раніше повідомлялось, росіян масово засуджують за «держзраду». За шість місяців 2023 року російські суди винесли вчетверо більше вироків у справах про держзраду, ніж за аналогічний період 2022 року, випливає зі статистки Судового департаменту Верховного суду.

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Нагадаємо, у Росії за звинуваченням у державній зраді вперше засудили школяра. У повідомленні пресслужби суду йдеться, що «18-річний житель Адигеї Кевін Лік з 23 грудня 2021 року до 8 лютого 2023 року здійснював візуальне спостереження» та фотографував у Майкопі «місця дислокації» російської військової частини. Фотографії він електронною поштою надсилав «представнику іноземної держави».

Мотивами його дій, за версією суду, були «незгода з політичним курсом» Росії та проведенням «спеціальної військової операції».

Лік отримав чотири роки колонії загального режиму – це втричі нижче за мінімальний термін, який передбачає стаття про держзраду. Такий вирок був винесений з урахуванням пом'якшувальних обставин – віку на момент скоєння злочину, співпраці зі слідством, визнання вини та «численних перемог на різних олімпіадах».