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Військові показали, як живуть у Сумах евакуйовані з Курщини родини

Надія Карбунар
glavcom.ua
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Військові показали, як живуть у Сумах евакуйовані з Курщини родини
Даринку та її бабусю вивезли з-під обстрілів
фото: скріншот із відео

Люди, які втекли від обстрілів, зможуть повернутися у Росію

Українські військові вживають термінових заходів для евакуації жителів Курської області, які потерпають від постійних російських обстрілів. Їх доставляють до Сум, де, хоча і спостерігається небезпека, життя все ж більш спокійне, ніж у зоні бойових дій. Про це йдеться у сюжеті «ТРО Медіа».

У Сумах для евакуйованих створено комфортні умови: тут є гаряче харчування, теплі спальні місця, душ та вбиральня, а також можливість прати речі.

Мешканці Курщини зазначають, що в Сумах, навіть під час війни, вони можуть відчути себе в безпеці. «В Судже – невозможно. А тут тепло і кормят хорошо», – кажуть вони.

Після проходження всіх бюрократичних формальностей з обох сторін, евакуйовані матимуть можливість повернутися до своїх родин – у Росію, якщо влада цієї країни дозволить їхній в'їзд.

Нагадаємо, ЗСУ на Курщині рятують місцевих жителів від російських КАБів. 

Раніше Офіс президента пояснив, чому операція в Курській області була дуже важливою для України. 

Також 92-річна жителька Суджі звернулася до родичів у Києві.

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Теги: військові влада небезпека харчування Офіс президента Курщина

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