Бомбардувальники США завдали ударів по складах хуситів у Ємені

Американські війська в черговий раз обстріляли позиції та склади з боєприпасами хуситів

Американські бомбардувальники завдали ударів по об'єктах зберігання зброї в Ємені, що пов'язані з хуситами. Про це повідомляє видання Bloomberg.

У виданні зазначили, що така атака стала останньою спробою призупинити атаки бойвиків, що призвели до перебоїв у комерційному судноплавстві в Червоному морі.

Міністр оборони Сполучених Штатів Ллойд Остін заявив, що удари були нанесені по п'яти укріплених підземних об'єктах. Він додав, що атака була реалізована за допомогою бомбардувальників B-2, що стало сигналом для терористів.

«Це була унікальна демонстрація здатності Сполучених Штатів наносити удари по об'єктах, які наші супротивники намагаються тримати поза зоною досяжності, незалежно від того, наскільки глибоко вони заховані під землею, або укріплені», – додав Остін.

Нагадаємо, угруповання хуситів у Ємені підтримує Іран. Разом з палестинським ХАМАСом та ліванською «Хезболлою», єменські бойовики входять до так званої «вісі опору» США і державам колективного Заходу.

До слова, раніше єменські хусити оголосили у четвер, 29 серпня, що вони підірвали заряди на нафтовому танкері Sounion під грецьким прапором, який захопили тижнем раніше у Червоному морі.

Нагадаємо, у жовтні Сполучені Штати Америки завдали ударів по кількох частинах Ємену, включаючи його столицю Сану і портове місто Ходейда. Американські літаки та кораблі завдали ударів по системах озброєння, базах та іншому обладнанню, що належить підтримуваному Іраном угрупованню, в результаті чого були вражені опорні пункти хуситів.

Раніше стало відомо, що в суботу 28 вересня єменські хусити запустили ракету по одному з аеропортів Ізраїлю, метою якої, за попередніми даними, був літак прем’єр-міністра Беньяміна Нетаньягу.