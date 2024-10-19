Китайський лідер Сі Цзіньпін закликав армію готуватися до війни

Сі Цзіньпін віддав розпорядження військовим під час відвідин бригади ракетних військ

Китайські державні ЗМІ у суботу, 19 жовтня, повідомили, що лідер КНР Сі Цзіньпін закликав війська посилити боєздатність. Публікації з'явилися лише через кілька днів після завершення великомасштабних навчань китайської армії навколо Тайваню. Про це пише Agence France-Presse.

За даними державної телекомпанії CCTV, Сі Цзіньпін віддав розпорядження військовим під час відвідин бригади ракетних військ Народно-визвольної армії Китаю у четвер, 17 жовтня. Він заявив, що армійське командування має «всебічно посилити підготовку до війни та забезпечити військам надійну бойову готовність», а солдатам необхідно «посилити свої стратегічні стримуючі та бойові можливості».

Китай, який вважає Тайвань частиною своєї території, останніми роками активізував демонстрацію сили навколо самоврядного острова, зазначає видання. Комуністичні лідери Китаю неодноразово заявляли, що не відкидають застосування сили, щоб повернути контроль над Тайванем. Під час звернення до військових, Сі Цзіньпін наголосив, що армія КНР має «рішуче захищати стратегічну безпеку та основні інтереси країни».

Нагадаємо, Пекін направив до Тайваню рекордну кількість винищувачів під час військових навчань.

Раніше Народно-визвольна армія Китаю (НВАК) розпочала проведення навчань «Спільний меч – 2024В» навколо Тайваню, щоб стримати прагнення острова до незалежності.

До слова, чотири кораблі морської поліції КНР пройшли через закриту для судноплавства акваторію в районі архіпелагу Мацзу. Про це йдеться у заяві Берегової охорони Тайваню.

Пентагон відреагував на масштабні військові навчання Китаю біля Тайваню та заявив, що навчання армії Китаю поблизу Тайваню є безвідповідальною, непропорційною і дестабілізуючою військовою операцією тиску.