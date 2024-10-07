Росіяни зайшли в Торецьк, бої ведуться за кожен під'їзд – ЗСУ

На східній околиці Торецька вже перебувають російські війська

Росіянам вдалось проникнути у місто Торецьк. Наразі ситуація там важка, запеклі бої ведуться за кожен будинок і буквально за кожен під'їзд. Про це заявила речниця ОТУ «Луганськ» Анастасія Бобовнікова в ефірі телемарафону.

«Найгарячіше зараз на Торецькому напрямку. Бої ведуться у самому Торецьку. Ситуація нестабільна, бої ведуться буквально за кожен під’їзд», – розповіла Бобовнікова.

За її словами, наразі важко оцінити, яку частку міста контролює ворог, оскільки в ході боїв підрозділи Сил оборони контратакують і повертають втрачені позиції.

«Росіяни зайшли на східну околицю міста та дещо просунулися по вулиці Центральній, в напрямку шахти Центральна. Але ситуація постійно змінюється - то ми відбиваємо у них вогневі пункти, то вони десь знищують наші. Але ми їх постійно відновлюємо позиції та намагаємося повертати те, що захопили окупанти, не даємо їм просунутися», – зазначила речниця.

У жовтні 2024 року в районі Торецька, Донецької області, тривають запеклі бої. Російські війська штурмують місто з метою просунутися на його західні околиці. Особливістю цих боїв є те, що сутички відбуваються буквально за кожен під’їзд будинків. Росіяни застосовують тактику масованих артилерійських обстрілів, після чого намагаються прориватися малими групами піхоти чисельністю 3-5 осіб. Це призводить до постійних вуличних боїв, які тривають цілу добу.

Наразі окупанти досягли певного прогресу в місті, зокрема, зафіксовано їхнє просування в східній частині Торецька. Проте українські військові чинять запеклий опір, стримуючи подальші атаки. Бої точаться також за сусідні населені пункти, як-от Нелипівка, що на північний захід від міста Нью-Йорк.

Нагадаємо, раніше військовий аналітик Bild Юліан Рьопке стверджував, що Збройні сили України можуть потрапити в котел під Торецьком, що на Донеччині.

До слова, Сухопутні війська Збройних сил України показали моторошні світлини міста Торецьк Донецької області. Відповідні фото оприлюднили в Telegram.

Нагадаємо, росіяни біля Торецька намагаються витіснити українські війська з їхніх позицій, проводячи регулярно штурми. Однак, професійна армія окупанта майже повністю вже знищена.