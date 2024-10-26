92-річна жителька Суджі звернулася до родичів у Києві

Валентина Глушкова передала привіт сину та розповіла, як живе в окупації

Росіяни через ЗСУ намагаються зв’язатися зі своїми родичами на Курщині, оскільки владі до своїх громадян байдуже. Українські солдати розшукують зниклих людей й одночасно слухають їх трагічні оповіді. Свою історію на Youtube-каналі «Територіальна оборона ЗСУ» у проєкті «Непотрібні Путіну» розповіла 92-річна мешканка Суджі Валентина Глушкова. Вона звернулася до рідних, які живуть у Києві.

«Мене звати Глушкова Валентина Михайлівна, мені скоро виповниться 92 роки. Я ще жива. Хочу звернутися до своїх родичів у Києві, якщо вони мене почують. Особливо до сина свого, Сашка, невістки Лаймочки, онучки Аліси в Ригу. Ми з Ігорем живі. Ігор, звичайно, дуже хворіє. Я його не кину, будемо поки разом кантуватися», – розповіла українським військовим старенька.

Валентина Михайлівна також зауважила, що ЗСУ мешканців Суджі не ображають. Солдати добре ставляться до людей, годують їх, діляться продуктами.

«Тож ми, можна сказати, непогано живемо. Шкода лише, що нарізно, не бачимося. Та й чи побачимося? Якщо раптом не побачимося, синочку, Лаймочко, Алісочко, знайте, як ми вас любимо. Живіть довго, будьте щасливі. І памятайте свою бабусю і маму», – розчулила зверненням бабуся.

Валентина Михайлівна додала, що її син Олександр Глушков – автор багатьох винаходів, про нього свого часу багат описали газети.

Нагадаємо, що, за даними аналітиків ISW, українські та російські війська нещодавно просунулися на основному українському виступі в Курській області. Геолокаційні знімки, опубліковані 25 жовтня, показують, що українські сили просунулися на захід від Борок (південний схід від Суджі). Інші геолокаційні кадри того ж дня свідчать, що російські війська відбили позиції на схід від Обухівки (південний схід від Коренево).

До слова, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заперечив заяву Путіна щодо нібито оточення Сил оборони України на Курщині.

Як повідомлялося, Кремль встановив своїм військам нові дедлайни: до 1 лютого 2025 року – повернення повного контролю над Курською областю, бо до 15 жовтня вже не встигли. За даними джерела у Силах оборони, крім того, до 25 лютого планується створення так званої буферної зони по інший бік кордону – на територіях України. Згідно з попередніми планами Москви, війська противника мали вибити звідти ЗСУ до середини жовтня – вони вже не вклались у ці терміни, але, щоправда, деяких тактичних успіхів за останні пару тижнів їм все ж вдалось там досягти.