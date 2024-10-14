РФ наступає на кордоні Запоріжжя та Донеччини, але тактичних успіхів не має – ISW

Росіяни відновили наступ на кордоні Запорізької та Донецької областей

Не так давно російські війська відновили наступ у прикордонній зоні між Донецькою та Запорізькою областями, досягнувши певних тактичних успіхів. Проте ці дії поки що не виглядають як частина ширших наступальних операцій. Про це повідомляють аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики повідомляють, що 12 та 13 жовтня як російські, так і українські джерела зазначили про початок наступу російських військ у районі Левадного (південний захід від Великої Новосілки), що призвело до прориву української оборони.

Згідно з українським військовим спостерігачем, ворог вже досяг околиць Левадного та просувається до Новодарівки. Російські військові кореспонденти заявили, що їхні сили захопили Левадне і просунулися до південної околиці Новодарівки, але ISW не знайшов підтвердження цим заявам.

Ситуація на фронті Фото: ISW

Експерти прийшли до висновку, що нещодавні тактичні успіхи не стали наслідком раптового російського прориву. Інститут підкреслив, що активність ворога спостерігається на фронті, який довго не був активним. Це відбулося на західній частині Запорізької області поблизу Кам'янського на початку жовтня. Проте ці дії були обмеженими і принесли лише незначні тактичні здобутки.

На думку аналітиків, війська РФ можуть відновити дії на менш активних ділянках фронту на півдні України для кількох цілей:

щоб відвернути увагу України від пріоритетних наступальних операцій Росії у Донецькій області;

щоб скоординувати сили ЗСУ вздовж фронту на півдні України, тим самим не допустивши передислокацію українських військ до Донецької області.

У звіті йдеться про те, що узгоджені наступальні дії російських військ на кордоні Донецької та Запорізької областей могли б теоретично підтримувати їхні оперативні зусилля з ліквідації українського виступу на заході Донецької області, а також сприяти просуванню до траси Н-15 через тиск на трасу Т-0518 та західний фланг українських сил.

Проте російські війська активізувалися на західному березі річки Мокри Яли та на околицях Великої Новосілки, намагаючись просунутися в районах, які не відповідають західному флангу українського виступу.

Обговорюючи наступ російських військ у районах Левадного та Новодарівки, можна припустити, що його метою є перерізання дороги, яка з'єднує Гуляйполе з Великою Новосілкою. Це, у свою чергу, може ускладнити українську логістику в цій місцевості перед можливими посиленнями російських атак.

Проте ISW не зафіксував інформації про великі атаки російських сил на цьому напрямку, а також немає свідчень про накопичення особового складу для масштабного наступу. Навпаки, частину російських сил перекинули на південь для реагування на операцію ЗСУ в Курській області.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що італійське видання Corriere della Sera випустило матеріал, що Володимир Зеленський нібито готовий до припинення вогню без визнання втрати територій за умови гарантій безпеки від США та швидкого вступу до ЄС. Однак радник Зеленського Дмитро Литвин у коментарі для українських ЗМІ заперечив таку інформацію.

До слова, російська армія, найімовірніше, планує поновити наступ в районі Вовчанська Харківської області. Про це йдеться у звіті про обстановку в зоні оперативного тактичного угруповання «Харків».

Стало відомо, що російська армія на усіх напрямках фронту здійснює оперативне оточення, тобто своїми вогневими засобами перерізає логістику ЗСУ. Про це розповів військовослужбовець 15-ї бригади Нацгвардії України «Кара-Даг», яка тримає оборону у Селидовому, Олександр Рясний.