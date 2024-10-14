Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

РФ наступає на кордоні Запоріжжя та Донеччини, але тактичних успіхів не має – ISW

Степан Гафтко
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
РФ наступає на кордоні Запоріжжя та Донеччини, але тактичних успіхів не має – ISW
РФ наступає у двох областях
фото з відкритих джерел

Росіяни відновили наступ на кордоні Запорізької та Донецької областей

Не так давно російські війська відновили наступ у прикордонній зоні між Донецькою та Запорізькою областями, досягнувши певних тактичних успіхів. Проте ці дії поки що не виглядають як частина ширших наступальних операцій. Про це повідомляють аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики повідомляють, що 12 та 13 жовтня як російські, так і українські джерела зазначили про початок наступу російських військ у районі Левадного (південний захід від Великої Новосілки), що призвело до прориву української оборони.

Згідно з українським військовим спостерігачем, ворог вже досяг околиць Левадного та просувається до Новодарівки. Російські військові кореспонденти заявили, що їхні сили захопили Левадне і просунулися до південної околиці Новодарівки, але ISW не знайшов підтвердження цим заявам.

Ситуація на фронті
Ситуація на фронті
Фото: ISW

Експерти прийшли до висновку, що нещодавні тактичні успіхи не стали наслідком раптового російського прориву. Інститут підкреслив, що активність ворога спостерігається на фронті, який довго не був активним. Це відбулося на західній частині Запорізької області поблизу Кам'янського на початку жовтня. Проте ці дії були обмеженими і принесли лише незначні тактичні здобутки.

На думку аналітиків, війська РФ можуть відновити дії на менш активних ділянках фронту на півдні України для кількох цілей:

  • щоб відвернути увагу України від пріоритетних наступальних операцій Росії у Донецькій області;
  • щоб скоординувати сили ЗСУ вздовж фронту на півдні України, тим самим не допустивши передислокацію українських військ до Донецької області.

У звіті йдеться про те, що узгоджені наступальні дії російських військ на кордоні Донецької та Запорізької областей могли б теоретично підтримувати їхні оперативні зусилля з ліквідації українського виступу на заході Донецької області, а також сприяти просуванню до траси Н-15 через тиск на трасу Т-0518 та західний фланг українських сил.

Проте російські війська активізувалися на західному березі річки Мокри Яли та на околицях Великої Новосілки, намагаючись просунутися в районах, які не відповідають західному флангу українського виступу.

Обговорюючи наступ російських військ у районах Левадного та Новодарівки, можна припустити, що його метою є перерізання дороги, яка з'єднує Гуляйполе з Великою Новосілкою. Це, у свою чергу, може ускладнити українську логістику в цій місцевості перед можливими посиленнями російських атак.

Проте ISW не зафіксував інформації про великі атаки російських сил на цьому напрямку, а також немає свідчень про накопичення особового складу для масштабного наступу. Навпаки, частину російських сил перекинули на південь для реагування на операцію ЗСУ в Курській області.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що італійське видання Corriere della Sera випустило матеріал, що Володимир Зеленський нібито готовий до припинення вогню без визнання втрати територій за умови гарантій безпеки від США та швидкого вступу до ЄС. Однак радник Зеленського Дмитро Литвин у коментарі для українських ЗМІ заперечив таку інформацію.

До слова, російська армія, найімовірніше, планує поновити наступ в районі Вовчанська Харківської області. Про це йдеться у звіті про обстановку в зоні оперативного тактичного угруповання «Харків».

Стало відомо, що російська армія на усіх напрямках фронту здійснює оперативне оточення, тобто своїми вогневими засобами перерізає логістику ЗСУ. Про це розповів військовослужбовець 15-ї бригади Нацгвардії України «Кара-Даг», яка тримає оборону у Селидовому, Олександр Рясний.

Читайте також:

Теги: наступ Харків Запоріжжя армія військові Володимир Зеленський радник втрати ворог ISW

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Під час обстрілу артилеристи пошкодили БМД-4
Знищення новітньої російської бойової машини десанту потрапило на відео
17 вересня, 05:26
Україна
ЄС планує залучити до 40 мільярдів євро кредитів для України без США – FT
17 вересня, 10:12
Як зазначив президент, Росія не могла не знати, що пансіонат для літніх людей, а не військова база
Зеленський прокоментував бомбардування РФ пансіонату для літніх людей у Сумах
19 вересня, 20:19
Безугла заявила, що РФ хоче окупувати п'ять обласних центрів
П'ять обласних центрів. Нардепка повідомила про плани росіян на найближчі місяці
25 вересня, 01:19
Раніше президент заявив, що готовий до проведення виборів під час воєнного стану, якщо вдасться подолати ті перешкоди, які заважають голосуванню в умовах війни
The Economist припустив, коли в Україні можуть відбутися вибори
26 вересня, 17:10
Зеленський наголосив що Бабин Яр – це наочний доказ звірства, на яке спроможні режими на чолі з вождями
Зеленський звернувся до українців у роковини трагедії Бабиного Яру
29 вересня, 10:13
Кремль продовжить набір нових військових через систему криптомобілізації – ISW
Кремль продовжить набір нових військових через систему криптомобілізації – ISW
6 жовтня, 05:05
РФ атакувала вночі Запоріжжя
Під час атаки РФ по Запоріжжю постраждало двоє людей, є руйнування
10 жовтня, 07:30
Глава української держави поспілкується з главою римо-католицької церкви вчетверте
Ватиканський шпагат. Війна в Україні: слова і діла Папи Римського Війна і церква
11 жовтня, 09:05

Події в Україні

РФ наступає на кордоні Запоріжжя та Донеччини, але тактичних успіхів не має – ISW
РФ наступає на кордоні Запоріжжя та Донеччини, але тактичних успіхів не має – ISW
Російське військове командування, ймовірно, заохочує страти полонених – ISW
Російське військове командування, ймовірно, заохочує страти полонених – ISW
«Елітна» бригада морпіхів РФ була майже повністю розгромлена під Вугледаром – ВВС
«Елітна» бригада морпіхів РФ була майже повністю розгромлена під Вугледаром – ВВС
Карта бойових дій в Україні станом на 14 жовтня 2024 року
Карта бойових дій в Україні станом на 14 жовтня 2024 року
Енергетики ДТЕК повертають світло після обстрілів прифронтової Дніпропетровщини
Енергетики ДТЕК повертають світло після обстрілів прифронтової Дніпропетровщини
Командир одного зі спецпідрозділів розвідки спрогнозував, чим завершиться війна з Росією
Командир одного зі спецпідрозділів розвідки спрогнозував, чим завершиться війна з Росією

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
75K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 13 жовтня: ситуація на фронті
44K
Відомий військовий, повний кавалер ордена Богдана Хмельницького звернувся до українців
37K
Командир одного зі спецпідрозділів розвідки спрогнозував, чим завершиться війна з Росією
30K
Карта повітряних тривог України онлайн 13 жовтня 2024
26K
Прогноз магнітних бур на 13-15 жовтня: якою буде сонячна активність
25K
Розвіднику вдалося втекти з російського полону та повернутися до своїх

Новини

14 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
КНДР перевела в боєготовність артилерію на кордоні з Південною Кореєю
Вчора, 22:49
План перемоги покажуть укрїнцям, успіхи ЗСУ на Курщині: головне за ніч
Вчора, 07:00
Більшість регіонів країни накриють дощі: прогноз погоди на 12 жовтня
Вчора, 06:22
13 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:05
Перевірки ТЦК після концерту «Океана Ельзи». Реакція військових
12 жовтня, 15:08

Прес-релізи

Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
14 вересня, 12:39
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua