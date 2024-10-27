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Офіс президента пояснив, чому операція в Курській області була дуже важливою для України

Надія Карбунар
glavcom.ua
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Офіс президента пояснив, чому операція в Курській області була дуже важливою для України
Операція ЗСУ у Курській области доводить, що Росія не в змозі впоратися з українським опором на всіх фронтах
фото з відкритих джерел

«У Курську ми продемонстрували слабкість росіян», – Єрмак

Війна триває, і операція ЗСУ у Курській области доводить, що Росія не в змозі впоратися з українським опором на всіх фронтах. Про це розповів голова Офісу президента Андрій Єрмак в інтерв'ю Corriere Della Sera.

«Так, після трьох років важко продовжувати битися. Я це добре знаю. Тому ми працюємо на переговори. Але в Курську ми продемонстрували слабкість росіян», – сказав Єрмак.

Також Єрмак підтримав рішення воєначальників щодо Курська, вважаючи, що це зруйнувало російський наратив та послабило позиції Путіна. Війна, на його думку, залишається єдиним шляхом.

«Абсолютно так. Наші воєначальники вирішили з урахуванням ситуації, і я вважаю, що вони були праві. Курськ зруйнував російський наратив і поставив під сумнів силу Путіна. У нас немає альтернативи, війна триває», – сказав він.

Нагадаємо, США не знають, з якою метою війська КНДР прибули на Курщину. 

До слова, Північна Корея найближчим часом направить до Росії другу групу військ. Про це пише Bloomberg із посиланням на документи південнокорейської розвідки.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський із посиланням на дані розвідки заявив, що вже 27-28 жовтня перші військові КНДР будуть застосовані Росією в зонах бойових дій.

Національна розвідувальна служба Південної Кореї вважає, що Північна Корея вже відправила до Російської Федерації приблизно 3 тис. військових, щоб підтримувати російських окупантів у війні проти України.

Як повідомлялося, військові запаси Північної Кореї дозволять їй проводити бойові дії протягом трьох місяців. Південнокорейське агентство Yonhap зазначає, що заводи КНДР запрацювали на повну потужність, щоб забезпечити необхідність збройних сил Росії в озброєннях.

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Теги: росія переговори Офіс президента Андрій Єрмак президент Володимир Зеленський Північна Корея військові документи війна Курщина

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