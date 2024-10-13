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За військовою базою США стежать таємничі дрони: деталі від WSJ

Надія Карбунар
glavcom.ua
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За військовою базою США стежать таємничі дрони: деталі від WSJ

Інциденти привернули увагу президента США Джо Байдена

Американські військові повідомили про «таємниче порушення обмеженого повітряного простору» над територією, де розташовані важливі об'єкти національної безпеки США. Про це пише The Wall Street Journal.

За словами високопотсавленого американського офіцера Келлі,  «шоу зазвичай починається через 45 хвилин або годину після заходу сонця».

Перший дрон, який помітили, був приблизно 6 метрів завдовжки і рухався зі швидкістю понад 160 км на годину, на висоті від 900 до 1200 метрів. Інші дрони один за одним йшли за ним», – сказав Келлі.

Дехто припускав, що це могли бути дії Росії чи Китаю для перевірки реакції США.

Інциденти привернули увагу і президента США Джо Байдена, і вони стали темою обговорення на нараді в Білому домі.

Цей випадок – не єдиний за останні кілька років. Раніше, в жовтні 2023 року, п'ять дронів помітили над ядерним об'єктом Міністерства енергетики в Неваді.

Раніше  військові США перехопили кілька російських військових літаків біля узбережжя Аляски. 

Інцидент стався в міжнародному повітряному просторі, але близько до кордонів США, що змусило американську сторону відреагувати. Представники Пентагону наголосили, що такі перехоплення відбуваються регулярно, але рідко супроводжуються агресивними маневрами з боку російських пілотів.

Нагадаємо, раніше вже повідомлялось, що Об'єднане командування аерокосмічної оборони Північної Америки (NORAD) зафіксувало чотири російські військові літаки в небі над Аляскою. Проте, тоді не повідомлялось про перехоплення літаків РФ американськими винищувачами. 

До слова, раніше Японія підняла в повітря винищувачі після того, як російські військові літаки вперше за п'ять років облетіли архіпелаг. 

Нагадаємо, що влітку американські та канадські винищувачі  перехопили біля Аляски декілька російських та китайських військових літаків. Про це повідомляло Північноамериканське командування повітряно-космічної оборони.

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Теги: військові перехоплення США

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