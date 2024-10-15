Головна Світ Соціум
search button user button menu button

«Скарбниця не збільшується»: як Німеччина планує змінити допомогу біженцям з України

Ірина Озтурк
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
«Скарбниця не збільшується»: як Німеччина планує змінити допомогу біженцям з України
Німеччина трансформує допомогу українцям
фото із відкритих джерел

Влада Німеччини тепер активніше стимулюватиме українців до пошуку роботи

Німеччина має намір зменшити фінансову підтримку українських біженців. Це рішення пов'язане з тим, що інтеграція українців на ринок праці відбувається повільніше, ніж очікувала місцева влада. Про це в ефірі телемарафону заявив оглядач Deutsche Welle Роман Гончаренко, який веде підкаст Was ist das?

«Німеччина з самого початку виділяла дуже багато коштів на утримання мігрантів. Німеччина була дуже щедрою до українців. Зараз скарбниця Німеччини не збільшується, а навпаки зменшується, ситуація складна, виплати для українців, гадаю, зменшуватимуться, їх заохочуватимуть іти працювати, хоч вони і самі йдуть», – зазначив Гончаренко.

За словами оглядача, німецька влада тепер активніше стимулюватиме українців до пошуку роботи та переходу на самозабезпечення. Це випливає з поточної економічної ситуації країни і необхідністю оптимізації витрат.

Незважаючи на уповільнені темпи інтеграції, Гончаренко підкреслив, що процес працевлаштування українців у Німеччині все ж таки йде. Згідно з останніми статистичними даними, близько 260 тис. українців уже знайшли роботу у Німеччині.

Варто зазначити, що Німеччина з початку російського вторгнення в Україну ухвалила значну кількість біженців, надавши їм широку соціальну підтримку. Проте поточна економічна ситуація змушує уряд переглядати свою політику щодо фінансової допомоги біженцям, а вони виїжджають в інші країни.

До слова, з 1 січня 2025 року біженцям у ФРН знижуватимуть розмір допомоги (Bürgergeld) на 30% протягом трьох місяців, якщо вони відхилять розумну пропозицію щодо працевлаштування. Зміни ініціював міністр праці Хубертус Хайль, заходи спрямовані на те, щоб отримувачі грошової допомоги виходили на роботу.

Читайте також:

Теги: Німеччина влада біженці українці мігранти

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Єлизавета Ясько була авторкою та продюсеркою різдвяного проєкту «Як звучить Україна» у 2021 році
Депутатка «Слуги народу» пояснила, як співи допомагають її парламентській роботі
21 вересня, 11:00
Сікорський закликав західноєвропейські країни переглянути підходи до допомоги українським чоловікам
Глава МЗС Польщі зробив тривожне попередження для українських чоловіків за кордоном
14 вересня, 23:12
Польща отримала від України пропозицію прийняти 100 рятувальників для допомоги у боротьбі із повінню
Україна запропонувала Польщі допомогти в подоланні наслідків повені: реакція Туска
15 вересня, 23:35
Стан повітря погіршився в Оболонському та Дніпровському районах Києва
У Києві погіршився стан повітря: влада повідомила причину
21 вересня, 20:16
Зеленський подякував військовим, яким вдалося вразити арсенали зброї на території РФ
Зеленський про удари по арсеналах РФ: робимо це завдяки нашій зброї
21 вересня, 20:44
Наразі в Україні підприємства купують електроенергію, як вироблену з чистих джерел
Механізм гарантій походження електроенергії потребує податкових стимулів – Гарпок
8 жовтня, 12:33
Під час подорожі журналіст побував у п'яти країнах: Україні, Польщі, Німеччині, Нідерландах та Бельгії
Журналіст проїхав на велосипеді зі Львова до Брюсселя, щоб зібрати кошти для військових
8 жовтня, 11:12
Візит Зеленського до Берліна найімовірніше планувався у зв’язку з проведенням «Рамштайну»
Зеленський поїде до Німеччини показувати Шольцу план перемоги – Bild
9 жовтня, 18:49
Всі додаткові елементи полегшеного бронежилета мають м’який балістичний захист
Міноборони затвердило полегшену модель бронежилета: основні характеристики
10 жовтня, 16:14

Соціум

«Скарбниця не збільшується»: як Німеччина планує змінити допомогу біженцям з України
«Скарбниця не збільшується»: як Німеччина планує змінити допомогу біженцям з України
Українці побачать Супермісяць Мисливця: коли і де спостерігати унікальне явище
Українці побачать Супермісяць Мисливця: коли і де спостерігати унікальне явище
Узбекистан каратиме за квадробінг
Узбекистан каратиме за квадробінг
Польща фіксує зміни на ринку праці: хто замінює українців
Польща фіксує зміни на ринку праці: хто замінює українців
На військовому об'єкті у ФРН зловили громадянина Росії на велосипеді
На військовому об'єкті у ФРН зловили громадянина Росії на велосипеді
Христофор Колумб виявився євреєм. Сенсаційні результати дослідження ДНК
Христофор Колумб виявився євреєм. Сенсаційні результати дослідження ДНК

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
76K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 15 жовтня: ситуація на фронті
48K
Польща фіксує зміни на ринку праці: хто замінює українців
45K
Кадровий колапс. Посол назвав велику країну, куди відмовляються їхати українські дипломати
30K
Карта повітряних тривог України онлайн 15 жовтня 2024
20K
«Слуга» Федієнко назвав причину масових рейдів ТЦК
13K
У якому районі Києва найчистіше повітря: дослідження екологів

Новини

Просування ворога на Курщині та Сході, балістичний обстріл та матч збірної: головне за ніч
Сьогодні, 07:00
Невеликий дощ та похолодання: прогноз погоди на 15 жовтня
Сьогодні, 06:00
15 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
Як «Сталевий фронт» захищає Leopard: нові екрани для танків на передовій
Вчора, 14:46
ЗСУ відбили позииції біля Селидового та удар дронів «Хезболли» по ЦАХАЛ: головне за ніч
Вчора, 07:00
Хмарно, місцями дощі: прогноз погоди на 14 жовтня
Вчора, 06:00

Прес-релізи

Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
14 вересня, 12:39
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua