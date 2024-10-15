«Скарбниця не збільшується»: як Німеччина планує змінити допомогу біженцям з України

Влада Німеччини тепер активніше стимулюватиме українців до пошуку роботи

Німеччина має намір зменшити фінансову підтримку українських біженців. Це рішення пов'язане з тим, що інтеграція українців на ринок праці відбувається повільніше, ніж очікувала місцева влада. Про це в ефірі телемарафону заявив оглядач Deutsche Welle Роман Гончаренко, який веде підкаст Was ist das?

«Німеччина з самого початку виділяла дуже багато коштів на утримання мігрантів. Німеччина була дуже щедрою до українців. Зараз скарбниця Німеччини не збільшується, а навпаки зменшується, ситуація складна, виплати для українців, гадаю, зменшуватимуться, їх заохочуватимуть іти працювати, хоч вони і самі йдуть», – зазначив Гончаренко.

За словами оглядача, німецька влада тепер активніше стимулюватиме українців до пошуку роботи та переходу на самозабезпечення. Це випливає з поточної економічної ситуації країни і необхідністю оптимізації витрат.

Незважаючи на уповільнені темпи інтеграції, Гончаренко підкреслив, що процес працевлаштування українців у Німеччині все ж таки йде. Згідно з останніми статистичними даними, близько 260 тис. українців уже знайшли роботу у Німеччині.

Варто зазначити, що Німеччина з початку російського вторгнення в Україну ухвалила значну кількість біженців, надавши їм широку соціальну підтримку. Проте поточна економічна ситуація змушує уряд переглядати свою політику щодо фінансової допомоги біженцям, а вони виїжджають в інші країни.

До слова, з 1 січня 2025 року біженцям у ФРН знижуватимуть розмір допомоги (Bürgergeld) на 30% протягом трьох місяців, якщо вони відхилять розумну пропозицію щодо працевлаштування. Зміни ініціював міністр праці Хубертус Хайль, заходи спрямовані на те, щоб отримувачі грошової допомоги виходили на роботу.