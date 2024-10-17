Через дії мігрантів із Білорусі на кордоні Польщі постраждало більше 60 військових

Від початку року у Польщу часто стараються нелегально перебратися громадяни Білорусі

З початку 2024 року на польсько-білоруському кордоні постраждали 63 військовослужбовці через агресивні дії нелегальних мігрантів, які намагалися проникнути на територію Польщі. Про це повідомляє Rmf24.pl.

Заступник міністра національної оборони Польщі Павел Бейда повідомив, що іноземці поводяться агресивно щодо силовиків, зокрема, кидаючи в них каміння та гілки.

«З початку 2024 року під час затримання або спроб зупинити нелегальних мігрантів постраждали 63 військовослужбовці» – зазначив він.

Повідомляється, що з початку цього року на кордоні з Білоруссю зафіксували майже 28 тисяч спроб нелегально перетнути кордон, що на понад 2000 більше, ніж за весь 2023 рік. Більшість мігрантів – це громадяни Сирії, Афганістану, Сомалі, Еритреї, Індії, Ефіопії та Ємену. У Польщі вважають, що за цими подіями стоять білоруські спецслужби.

Нелегальний перетин кордону між Польщею та Білоруссю став серйозною проблемою з початку 2021 року, коли на тлі політичної кризи в Білорусі і напружених відносин між Мінськом і ЄС, спостерігалося різке зростання міграційного потоку. Польща звинуватила білоруський уряд у сприянні масовому переміщенню мігрантів з Близького Сходу, Африки та Азії до кордону як засобу тиску на Європейський Союз у відповідь на санкції.

Нелегальні мігранти часто поводяться агресивно під час затримання, кидаючи каміння і гілки в польських військовослужбовців і прикордонників. За словами польських чиновників, білоруські спецслужби відіграють ключову роль в організації потоків мігрантів, що веде до дестабілізації ситуації на кордоні. У відповідь на загострення проблеми, Польща зміцнила охорону кордону, встановивши загородження та залучивши додаткові військові підрозділи.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Польща планує затопити частину кордону з Білоруссю та встановити там нові загородження та укріплення.

До слова, повітряна куля невідомого призначення впала на території Польщі неподалік кордону з Білоруссю. Поліція охороняє місце падіння, про це повідомляє радіостанція RMF FM.

Держприкордонслужба повідомляла, що 6 жовтня на українсько-польському кордоні тимчасово було зупинено рух транспортних засобів в обох напрямках через технічні неполадки в базі даних митної служби Польщі.